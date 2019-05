Casal viaja o mundo e faz bordados dos locais por onde passa

Inspirados na diversidade arquitetónica europeia, Charles Henry e a mulher Elin Petronella – ele francês e ela sueca – arranjaram uma forma de transformar a sua criatividade artística e o seu amor pelas viagens em memórias engraçadas e únicas: em bordados.

Ambos desempenham um papel fulcral no bordar das cidades: ela concentra-se nos detalhes dos edifícios e componentes urbanos, enquanto ele escolhe as cores e os tecidos. As ruas de Alfama e os elétricos amarelos de Lisboa, tal como as ruas de Paris ou a Casa Battló de Gaudí em Barcelona são alguns dos bordados feitos pela mão do casal de artistas têxteis. Apesar de o trabalho final ser conjunto, nas suas contas individuais no Instagram eles espelham resultados diferentes: Charles fotografa os esboços, enquanto Elin retrata as paisagens com os bordados à frente.