As previsões do zodíaco para maio

Carneiro, 21 de março a 19 de abril:

Este início de mês gira em torno de dinheiro, pois as nativas deste signo terão a oportunidade de aumentar o seu salário ou começar um novo trabalho – isto após um mês (de aniversário) muito dispendioso. Esta preocupação com as finanças não é vaidosa, mas tem a ver com a busca por amor-próprio e com a vontade de tomar conta de si. No que toca às relações, deve saber ser vulnerável e não ter medo de intimidade. A meio do mês esta nativa sentirá uma luta entre o seu ego e as suas emoções, mas deve prevalecer a noção de que seguir em frente implica mudanças e crescimento. Mudanças estas que podem significar passar mais tempo em ambientes sociais e familiares e criar laços mais fortes com quem a rodeia.







Touro, 20 de abril a 20 de maio:

Este é o mês de aniversário das nativas de Touro, o que neste caso significa que o cosmos está do seu lado. Maio representa renascimento e, com a chegada da primavera, este é o momento para florescer. Se tem vindo a sentir que precisa de mudanças e espontaneidade este é a altura ideal para as concretizar. Este mês, está também repleto de amor, é uma boa altura para reconciliar a paixão, definir o rumo da relação com o seu parceiro ou encontrar alguém novo. Apesar de haver luz no campo do amor, pode-se esperar um pouco de drama no final do mês e deve preocupar-se com as suas poupanças e em cortar os gastos desnecessários, tal as amizades negativas e pejorativas.







Gémeos, de 21 de maio a 20 de junho:

O final do mês de maio é o início da época de aniversário da nativa de Gémeos, por isso pode esperar confiança e charme para a ajudar a atingir os seus objetivos. Apesar da nativa de Gémeos ser geralmente otimista, estes últimos tempos têm sido sombrios e cansativos, tornando difícil manter-se positiva. Está na altura de recarregar energias e de se preocupar (ainda mais) com o seu bem-estar e com a sua saúde emocional. O sentimento de nostalgia estará muito presente a meio do mês, podendo esperar uma visita de alguém do passado a querer entrar (de novo) na sua vida – mas esteja atenta pois recordar memórias antigas traz algum conforto, mas não pode deixar que estas influenciem o seu presente. No final do mês aperceber-se-á que as respostas pelas quais tem vindo a procurar estiveram à sua frente.







Caranguejo, de 21 de junho a 22 de julho

De espírito cuidador e altruísta, este novo mês empurra as nativas deste signo para o próximo nível: o cosmos brilha sobre a sua veia mais humanitária e de justiça social, por isso encontre formas de ajudar quem a rodeia. Em maio, vai sentir-se atraída pelas pessoas que partilham os seus mesmos valores – não diga que não a novas aventuras. O seu lado mais criativo vai também acordar e com ele terá uma longa lista de coisas novas para fazer. Descobrirá que encarar uma situação chata com novos olhos pode ajudar a desbloquear respostas e novas oportunidades. No final do mês, passará por um período de atrasos, cancelamentos e um sentimento de desconforto. A nativa de Caranguejo deve saber que situações encarar e que limites impor.







Leão, de 23 de julho a 22 de agosto:

Deixe-se levar pelo seu planeta regente, o sol, e permita que a sua energia brilhe: vai encontrar oportunidades de trabalho entusiasmantes, mas lembre-se que encontrar o emprego perfeito demora tempo e implica investimento. O romance está no ar para a nativa de Leão e maio será um mês de maior confiança e inspiração neste campo. Conciliar a vida familiar e o trabalho tem-se tornado difícil, mas lembre-se que deve encarar com calma este desafio. O final do mês está repleto de oportunidades para expandir o seu horizonte, quer seja com o seu grupo de amigos quer seja no trabalho.







Virgem, de 23 de agosto a 22 de Setembro:

Prepare as malas e salte para uma nova aventura. O facto de ter uma personalidade que se sente bem em manter os mesmos hábitos faz com que seja importante sair da sua zona de conforto e abraçar novas oportunidades. Oiça a sua intuição e expanda o seu horizonte. Esteja mais em contacto com as suas emoções. O final do mês revela-se a época ideal para subir até ao topo, pedindo uma promoção ou planeando o seu próprio investimento.







Balança, de 23 de Setembro a 22 de outubro:

Este mês, a nativa de Balança deve explorar o seu psicológico de forma a descobrir o que realmente quer. Para isto se concretizar, deve encarar verdades desconfortáveis e certos aspetos negativos sobre si mesma. Será importante repensar as suas escolhas e descobrir a sua verdade, de forma a encontrar paz e compreensão. Também será um mês de regeneração e autodescoberta e isto implica reavaliar as suas relações com os outros e consigo mesma. Não será tudo emocional, receberá algum dinheiro que a vai ajudar quando mais precisar. Com o verão cada vez mais próximo a nativa de Balança está pronta para novas aventuras e experiências que a façam escapar do seu dia-a-dia e da sua rotina – a época do calor traz consigo uma altura de viagens.







Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro:

É a altura de resoluções, tanto românticas como profissionais, pois este mês traz a necessidade de repensar as suas parcerias em todos os aspetos da vida. Poderá lançar um novo projeto ou eventurar-se no amor – maio é a altura certa para criar ligações. A nativa de Escorpião sabe que deixar alguém entrar na sua vida não é fácil e que todos têm bagagem emocional: deve preparar-se para lidar com os contratempos. Esteja atenta a novidades e não se deixe distrair, procure transparência na forma como opera e como comunica com os outros e exija o mesmo em retorno. No final do mês viverá um momento de autoreflexão, por isso encare a vida e as suas decisões com confiança.







Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro:

Este mês, sentirá necessidade de olhar sobre a sua saúde e obrigações. No início de maio deve procurar encontrar balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, tentando organizar os seus horários. Adicione também uma pitada de diversão e espontaneidade nos seus dias. Não fuja do seu passado nem tente ignorá-lo mas antes compreendê-lo e aceitá-lo, só assim poderá evoluir e crescer. No final do mês, a nativa de Sagitário terá curiosidade em encarar a vida com um parceiro, quer seja profissional ou pessoal, e novas dinâmicas vão trazer experiências inesperadas – tente dizer que "sim" a mais coisas e quem sabe o que receberá em troca.





Capricórnio, de 22 de dezembro a 19 de janeiro:

O amor está no ar para a nativa de Capricórnio e a sua criatividade está ao rubro. É um mês de sexualidade, confiança e diversão, por isso não se restrinja aos limites auto-impostos. Maio trará oportunidades para crescer na carreira ou para se aventurar em novos projetos que poderão trazer resultados muito positivos no futuro. Já no fim do mês, e já na época de Gémeos, a nativa de Capricórnio deve parar uns minutos por dia para refletir sobre as suas ações e experiências de modo a poder crescer positivamente, tanto pessoalmente como em termos profissionais.







Aquário, de 20 de janeiro a 18 de fevereiro:

Os temas principais deste seu mês são a família e a casa. Procure criar raízes e estabilidade no seu espaço. Saber quando precisa de tempo para cuidar de si e procure encontrar sua definição de amor-próprio. A meio do mês pode surgir uma incrível oportunidade de trabalho e esteja preparada para qualquer casualidade – tudo demora tempo, mas vale a pena esperar pelas melhores oportunidades. Em maio, a nativa de Aquário vai sentir uma energia sensual e energética na sua vida e deve estar atenta de forma a aproveitá-la da melhor maneira.







Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março.

Maio será o mês perfeito para cultivar relações com aqueles que lhe são mais próximos e conhecer pessoas novas, fazer contactos. Invista nas pessoas à sua volta, tanto emocional como criativamente. A nativa de Peixes deverá apostar na expressão artística e na comunicação para que consiga melhor compreender e apreciar as especificidades dos que a rodeiam. Os seus interesses e desejos longínquos ou passados podem voltar a aparecer na sua vida, mas repense os factos antes de tomar uma decisão definitiva.