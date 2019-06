As novas iguarias a descobrir no Miss Jappa

Há três anos que o número 5 da Praça do Príncipe Real ganhou uma nova morada. O Miss Jappa, que abriu portas pelas mãos dos sócios Joana e Diogo Martorell, teve desde sempre o intuito de oferecer uma experiência inovadora que combinasse a cultura e a gastronomia atual do Japão, onde as tradições se rompem para a modernidade. Tudo isso numa mesa onde a partilha é quase obrigatória, tal é a diversidade dos pratos. Para assinalar o terceiro aniversário do espaço, que conquistou amantes da cozinha japonesas mas não só, o Miss Jappa ganhou uma nova carta com assinatura da chef Anna Lins; um horário de funcionamento alargado e ainda uma nova gestão da cozinha do restaurante, que agora fica nas mãos do chef Rui Santos (antes, subchef). A promessa? Proporcionar uma verdadeira viagem pelos sabores da atual cozinha japonesa com um twist de modernidade.

As novidades da ementa - que continua com o mesmo formato (assinalam-se os pratos que se querem provar) – passam pelos pratos mas também pela carta de cocktails. E se pensa que Japão é só sushi, as sugestões nipónicas do Miss Jappa vão muito além dessa vertente. Nas entradas, há espadarte em crosta, com salada de batata e maiowasabi (€5), um bom exemplo da japanese junk food de "comer e chorar por mais". Nos pratos principais quentes é obrigatório provar o Yosenabe (hot pot de peixe, marisco e vegetais com arroz, €16,50) destaca-se a fresca salada de kinuta, com três peixes e molho de sésamo (€8,30), ideal para um dia de verão. No final da refeição, pode sempre deliciar-se com o pão de ló de matcha e natas frescas (€3), a novidade das novidades no que às sobremesas diz respeito. No sushi, há um novo combinado do chef de 22 peças (€25) conforme os produtos mais frescos do momento.

Por fim, e para acompanhar toda esta experiência gastronómica, propõe-se um fresco Martini Rosato, com laranja e água tónica, ou os cocktails sem álcool shisô baby – que combina abacaxi, sumo de limão, shisô e água com gás. Seja no restaurante ou na esplanada exterior que tem um jardim interior, quem passar pelo Miss Jappa vai poder descontrair e desfrutar de um aperitivo ao final da tarde logo a partir das 18h30 (já que o horário mudou) em pleno coração de Lisboa, no Príncipe Real.

Onde? Praça do Príncipe Real, 5, Lisboa. Quando? De terça a quinta-feira, das 18h30 às 24h, sexta, das 18h30 à 01h, sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 01h, e domingo, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à meia-noite. Reservas