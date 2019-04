As melhores apps para descarregar já

Good On You

É uma aplicação australiano ideal para quem gosta de fazer compras sustentáveis. A app traz uma lista de marcas classificadas em relação ao impacto nos animais e no meio ambiente e na sociedade. Indispensável para quem se preocupa com a origem do produto antes da compra. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Style Match

Esta aplicação foi desenvolvida no ano passado como parte do Google Lens, uma app de reconhecimento de imagem, e permite saber onde encontrar determinada peça de roupa através de uma fotografia. O Style Match está ligado ao Google Shopping, tornando possível comprar o produto em tempo real. A app é gratuita, mas só está disponível para Android.

Mode-Relier

Um verdadeiro personal stylist virtual que através da inteligência artificial permite criar novos looks com o que já tem no armário. Para isso, basta que fotografe as suas peças e as categorize pelo tipo, marca e cor. Está disponível gratuitamente apenas para iOS.

Tagwalk

Tudo que desfilou na passerelle a um clique. Esta aplicação disponibiliza as imagens dos desfiles das principais semanas de moda buscando pelo designer, estação, cor e cidade. Pode-se ainda saber as últimas notícias da moda e tendências. É possível descarregar de graça no Android e também no iOS.

La Roche-Posay Effaclar Spotscan

O primeiro autodetetor de borbulhas desenvolvido por dermatologistas. Utiliza a inteligência artificial para que, através da câmara do telemóvel, avaliar as borbulhas, classificando-as numa escala de um a cinco pela gravidade e depois dando recomendações de produtos e indicações de tratamentos. É gratuito para Android e iOs.

Style My Hair

Esta aplicação da L’oreal Professionnel desafia a experimentar uma mudança de visual total com corte, cor e estilo de cabelo, além de permitir testar diversos tipos de penteados. É a simulação 3D mais realista deste tipo de aplicações. A app também oferece um localizador dos salões associados mais próximos para que o usuário não perca tempo. Disponível para iOS e Android gratuitamente.

Skin Matters

Criado pela terapeuta Joanne Evans, a app explica a composição de mais de 2 mil ingredientes comuns usados no cuidado da pele. Cada pessoa poderá criar um perfil, indicando o tipo de pele e respetivas alergias. A app ajuda depois a encontrar os melhores tratamentos específicos para a pele. Custa apenas 1,99 euros e só está disponível para iOs.

Yummly 2.0

Um planeador de refeições simples e rápido. A Yummly faz um scan aos alimentos que estão no frigorífico e sugere as melhores receitas, levando em consideração as preferências e intolerâncias do usuário. Quem tem Android e iOS pode descarregar a aplicação gratuitamente.

EDO

Uma aplicação nutricional que ajuda o consumidor a entender o que está nos rótulos dos alimentos para fazer um compra mais consciente e saudável. Para isso, basta fazer um scan ao código de barras do produto e a aplicação irá classifica-lo entre 0 a 10. Está disponível para iOs e Android sem custos.

Step Jockey

Um desafio de subida de escadas que combate o problema do sedentarismo no trabalho. A app propõe desafios diários de degraus e metas de calorias a perder A ideia é incentivar o bem-estar no escritório, fazendo escolhas simples como evitar o elevador. Disponível sem custos para Android e iOs.

8Fit Workouts & Meal Planner

Uma aplicação para personalizar planos alimentares e exercícios físicos para fazer em casa. Os treinos são de apenas 15 e 20 minutos e são mudados periodicamente. É como ter um personal trainer no telemóvel. Disponível para Android e iOS de forma gratuita.

Forest – Stay focused

Uma aplicação que já permitiu que 426.335 árvores fossem plantadas nas florestas através da doação dos usuários. A ideia é manter o foco e fazer um detox do uso do telemóvel. A cada 30 minutos desconectado, uma árvore cresce na sua aplicação e depois a Forest faz o pedido de plantação real algures no mundo. Disponível por 2,29 euros para iOS e gratuito para Android.

Inviita

É uma start-up portuguesa que permite escolher roteiros de viagem de acordo com o humor. Basta inserir a localização para ter acesso a um mapa cheio de opções turísticas e opiniões de outros utilizadores. A aplicação está disponível para iOS e Android gratuitamente, mas como versões que permitem o acesso sem a necessidade de uma rede de Wi-fi entre 1 euro e 2,99.

Fatsecret

A aplicação que é uma espécie de diário alimentar. Antes de começar, deve criar um perfil com dados como o peso e a altura, depois a app informa os excessos cometidos e as soluções para balancear e equilibrar a alimentação. É possível fazer scans dos códigos de barras dos produtos e visualizar os seus valores nutricionais. Está gratuitamente disponível para Android e IOS.

Deliciously Ella

Uma criação de Ella Woodward, que permite ao usuário aceder a mais de 400 receitas saudáveis, com produtos de origem vegetal, vídeos instrutivos, planeadores de refeição e listas de compras – tudo isto atualizado semanalmente para ajudar na obtenção de uma melhor qualidade de vida. A app é gratuita durante a primeira semana, depois custa 0,99 euros por mês. Está disponível em inglês na App Store e no Google Play.