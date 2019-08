Aprenda a fazer um tradicional pisco sour com o chef Diego Muñoz

A ligação do chef peruano Diego Muñoz com Lisboa começou em 2016, quando se encantou pela cidade. Resolveu então juntar-se ao também chef e amigo José Avillez – conheceram-se na cozinha do El Bulli, na Catalunha –, e abrir um restaurante na capital portuguesa.

Dessa união surgiu a Cantina Peruana e o respetivo Pisco Bar Lisboa, no verão de 2017, que começaram por ocupar o segundo piso do Bairro do Avillez, também em Lisboa. O êxito permitiu a mudança para um espaço maior e, um ano depois, o restaurante e o bar mudaram-se para a Rua de São Paulo. Foi lá que nos encontramos com Diego e onde assistimos à rápida preparação de um típico pisco sour peruano, sem deixar de ouvir falar nos Los Sours, tradicionais cocktais peruanos, nos Chilcanos, de pisco e gengibre, e, claro, na Chicha Morada, bebida originária das regiões andinas do Peru.

Muñoz formou-se no prestigiado instituto Le Cordon Bleu, tanto no Canadá como em Paris, estagiou no restaurante de três estrelas Michelin El Bulli, de Ferran Adrià, e no Mugaritz de Andoni Luis Aduriz, também em Espanha. Também partilhou a cozinha com o icónico chef francês Alain Ducasse. Passou pelo Peru em 2014, onde liderou a o Astrid & Gastón Casa Moreyra, que então foi distinguido com a 14ª posição no The World's 50 Best Restaurants e o 1º lugar no Latin America's 50 Best Restaurants.

Viajou pelo mundo durante um ano, em 2016, em busca de intercâmbio gastronómico, chamando a atenção do jornal The New York Times, que o classificou como ‘A Nomadic Chef to Watch’. Em 2017, assumiu o lugar de chef-executivo do The Belmond Andean Explorer, o primeiro comboio de luxo na América do Sul, e no mesmo ano veio para Portugal.

O quê? Pisco Bar Lisboa. Onde? Na Cantina Peruana, na Rua de São Paulo, 32, Lisboa. Quando? Todos os dias, das 12h30 às 15h e das 19h às 24h. Contacto: 21 584 20 02.