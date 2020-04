Aprenda a fazer o robalo ao vapor do restaurante Boa-Bao

Por Máxima, 07:00

O Boa-Bao, com restaurantes em Lisboa e no Porto, continua a desafiar-nos a sermos aventureiros e a descobrimos a Ásia à mesa. Desta vez, a ideia é testar em casa a receita do robalo ao vapor com molho Naam Jim.

A equipa de chefs responsável pelos pratos do restaurante partilhou o passo a passo de um dos pratos best sellers a fim de garantir que consegue recriá-lo na sua cozinha.

Precisará dos seguintes ingredientes:

130 g de filetes robalo (também pode testar essa receita com qualquer outro peixe branco)

40 g de couve Pak Choy

40 g de couve-chinesa

20 g de cenouras

20 g de rebentos de feijão

20 g de brócolos

10 g de molho de soja

10 g de malaguetas

4 g de alho picado

5 g de coentros frescos picados

Para o molho Naam Jim vai precisar de:

20 g de malagueta verde

10 g de alho

20 g do caule dos coentros (não a folha em si)

25 g de sumo de lima

25 g de molho de peixe

Uma pitada de açúcar branco

Uma pitada de sal

Água

Passo a passo do robalo ao vapor com molho Naam Jim

© Boa-Bao Robalo ao vapor com molho Naam Jim do Boa-Bao



Passo 1 – Molho Naam Jim

Comece por triturar todos os ingredientes do molho Naam Jim e, caso seja necessário, adicione um pouco de água e divida o molho em duas partes iguais.

Passo 2 – Filetes de Robalo

Adicione aos filetes de robalo uma das partes do molho e tempere com um pouco de sal e pimenta. Deixe a marinar por 15 minutos. Coloque o filetes num prato e cubra com um pouco do molho em que previamente os deixou a marinar. Cozinhe o peixe a vapor por 3 a 4 minutos.

Truque: Caso não tenha uma panela a vapor, adicione 2 cm de água numa panela normal e coloque lá dentro alguns pratos – até que o prato do robalo não toque na água – depois, deixe a água ferver com a tampa fechada.

Passo 3 – Vegetais

De seguida, aqueça um Wok (ou frigideira), adicione um pouco de óleo, alho e pimenta malagueta. Quando o óleo começar a crepitar, vá adicionando todos os legumes. Frite por 2 a 3 minutos e adicione os outros legumes. Continue a cozinhar tudo em alta temperatura por mais dois minutos. Prove e ajuste ao seu gosto. Junte o molho de soja e misture bem.

Truques: Comece por adicionar os legumes que precisarão de mais tempo para cozinhar, como a cenoura e os brócolos. Se for necessário, adicione um pouco de água, de forma a evitar que os vegetais queimem.

Passo 4 – Finalização

Coloque os legumes num prato e cubra-os com o peixe cozido a vapor. Adicione um pouco do molho dos vegetais no prato e a segunda metade do molho Naam Jim, guardada previamente, sobre o peixe.

Por fim, decore com coentros frescos picados e sirva com arroz cozido ao vapor.