Apaixonar-se no ginásio? Um novo estudo diz que sim

A investigação centrou-se nos hábitos de fitness dos consumidores da marca e os resultados são surpreendentes. O estudo inquiriu mais de 2 mil pessoas em 30 países, e concluiu que 70% dos participantes vai ao ginásio para encontrar namorado ou namorada. Os resultados do inquérito foram cruzados com a pesquisa do 4media Group e com uma amostra dos 500 mil subscritores da Foreo.

A marca uma beauty-tech sueca responsável pela linha de dispositivos de beleza Luna e tem trabalhado em formas de melhorar os cuidados da pele, antes e depois da prática de desporto. 95% Dos participantes deste inquérito global afirmam que o estado da sua pele é muito importante para a autoconfiança e 90% encaram a confiança física como importante.

Apesar das percentagens elevadas sobre os cuidados da pele antes e após o ginásio, a Foreo descobriu que 23,44% não lavam a cara depois de treinar, apesar de 56% afirmar saber os efeitos que o suor tem na pele depois de um treino. Porém há razões justificáveis para a falta de limpeza da pele: 21% dos questionados sentem-se atraentes logo após o treino e um terço confirma que se sente atraído pelo sexo oposto depois de este acabar de treinar (33,8%).

O estudo revelou também que os ginásios se tornaram mais do que um lugar para praticar desporto e passaram a ser sítios onde também se conhecem pessoas novas. 70% dos inquiridos afirmam ir ao ginásio para encontrar amor e 18% dizem já ter feito sexo no ginásio.