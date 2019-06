Alentejo tudo incluído

"Não gostamos nada daqueles hotéis que excluem as crianças, mas a verdade é que sabe muito bem desfrutar do sossego de um sítio reservado a adultos…" O desabafo nada envergonhado foi feito, em jeito de desculpa, pelo casal que sorrateiramente espreitava pela porta do meu quarto. Havia uma razão para a aparente invasão: nesta que foi a minha primeira visita ao Craveiral Farmhouse fiquei alojada no Cravo – o mais recente de quatro núcleos de apartamentos que, naquele fim-de-semana, ainda não estava oficialmente aberto ao público. Coube-me a honra de testar o conforto de um dos novos estúdios equipados com televisão, wi-fi e kitchenette e bem decorados com peças de mobiliário contemporâneo (de marcas como a DAM ou a WeWood) para optar por aproveitar o embalo do silêncio alentejano e prolongar as manhãs numa cama branca e fofa (coisa que, sendo eu a mãe cansada de uma bebé de um ano, acreditem, muito agradeci). Estava já a fazer a mala para regressar à cidade quando fui interrompida pelo sussurrar do tal casal. Portugueses, simpáticos, trinta e muitos anos, pais de três filhos em fim de semana romântico. Andavam a explorar a propriedade de nove hectares e foram atraídos pela piscina silenciosa, em redor da qual foram construídos estes novos apartamentos, criados precisamente a pensar em pessoas como eles (e como eu) que adoram crianças mas que, às vezes, só precisam de silêncio, um livro e uma piscina. Este turismo de natureza dá-lhes tudo isso e mais um pouco.

Inaugurado no Verão de 2018, o Craveiral limou arestas ao longo do ano para agora oferecer um serviço cada vez mais próximo do sonho que Pedro Franca Pinto tanto batalhou para concretizar: o de criar um espaço sensorial de prazer e partilha, sintonizado com a natureza mas também com a comunidade. Um refúgio campestre sem pretensões ou formalidades desnecessárias, onde todos se podem sentir incluídos e, acima de tudo, relaxados. E por todos entenda-se mesmo todos: seja o hóspede que chega da cidade, um vizinho do monte ao lado ou um filho da comunidade local. É dessa mistura genuína e descomplicada que nascem serões autênticos como aqueles em que, à boa comida e aos bons vinhos que chegam do restaurante, se juntam os cantares alentejanos, entrecortados com uma ou outra piada secular (anedotas de alentejanos incluídas). Não que isso faça parte de um programa previamente definido ou estruturado. Afinal, a espontaneidade é uma das bandeiras do lugar. A autenticidade é outra. E ela revela-se no trato mas também no paladar. Com um conceito farm to table, o restaurante (desenhado pelo arquiteto Tiago Silva Dias) tira muito partido da horta biológica que encontramos logo à entrada da propriedade, mas também de produtos da região como a carne de caça, o porco preto (assado ali mesmo na esplanada junto à piscina) ou o peixe fresco da costa apanhado por pescadores locais. Não faltam sequer as pizzas biológicas confecionadas num forno a lenha dentro de uma parceria com a Associação Vila com Vida, que tem por objetivo criar oportunidades de trabalho e promover a inserção de jovens-adultos com perturbações do neuro-desenvolvimento. É o tal espírito inclusivo, que aqui não se fica pelo plano das intenções mas revela-se nos mais pequenos detalhes. E num tempo em que a oferta é tão ampla e tão vasta vão sendo os detalhes que fazem a diferença.

O Craveiral fica perto de São Teotónio, a 15 minutos das praias de Zambujeira do Mar e do Carvalhal. É um turismo de natureza que casa simplicidade e luxo, com quatro piscinas, um centro de interpretação da natureza e 38 casas de diferentes tipologias com preços que variam entre os €180 e os €600 (época alta). www.craveiral.pt