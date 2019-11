AdegaMãe, a marca que fez a sua própria história no mundo dos vinhos

O mundo dos vinhos é tão ou mais complexo, desafiante e ambicioso como qualquer outro. "Eu costumo dizer que a AdegaMãe é uma empresa sem história, que começou do zero, sem nomes de família ligados ao mundo vinícola", começa por brincar Bernardo Alves, diretor geral da AdegaMãe e seu fundador, no almoço do oitavo aniversário desta marca vitivinícola e de enoturismo. Um projeto do arquiteto Pedro Mateus que começou em 2009 (data em que começa o desaterro) e abre as portas em outubro de 2010, data da primeira vinificação. A edificação da AdegaMãe desfruta de uma paisagem idílica sobre as vinhas, que mostram a sua beleza em diferentes tons, ao longo de todo o ano.

Por fazer parte do Grupo Riberalves (criado não só para apostar numa nova área de negócio como também uma homenagem da família Alves à sua matriarca, Manuela Alves) não é estranho que dentro das instalações da AdegaMãe, em Ventosa, Torres Vedras, se encontre um exemplar histórico da embarcação de pesca do bacalhau Dóri (pertencente ao bacalhoeiro NTM Creoula, hoje navio escola da Marinha Portuguesa, e outrora pertencente à família Bensaúde). Afinal, a AdegaMãe tem história, pelo menos na sua ligação ao mar e à pesca – ligação, essa, que acaba por dar o nome à principal gama de vinhos comercializados AdegaMãe, os Dory (brancos e tintos). Além destes e dos vinhos da coleção monocasta AdegaMãe, há ainda os Pinta Negra (branco, tinto e rosé).

Com um enólogo residente, Diogo Lopes, a AdegaMãe conta ainda com um enólogo consultor, Anselmo Mendes. Juntos, focam-se em criar vinhos especiais, que tiram partido de um terroir que tem como vantagens adicionais a proximidade do mar e influência do clima atlântico.

Durante o almoço deste aniversário, houve também oportunidade para conhecer o vinho Inclusos, fruto da vontade de Bernardo Alves em associar-se a uma iniciativa de cariz social e comunitário. Com 2500 garrafas da primeira produção e 8 mil advindas da última campanha, o Inclusos é "feito" pelos reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria única unidade de jovens reclusos em Portugal. Com idades entre os 16 e os 21 anos, os reclusos ajudam e acompanham o processo produtivo do vinho desde a viticultura à vindima até ao trabalho final de adega. "Este é um projeto de grande valor simbólico para nós. É um orgulho para a AdegaMãe estar associada ao EPL e contribuir para o sucesso de todo o trabalho de reinserção social que tem vindo a ser desenvolvido", explicou Bernardo Alves, acrescentando que "para além de toda a colaboração no processo produtivo, o lançamento desta nova marca de vinhos, Inclusus, é, por si só, um importante alerta para todas as questões relacionadas com as boas práticas de reinserção social e com o futuro destes jovens."



Durante o almoço, que contou com uma carta especial pensada e criada pelo sous chef do restaurante Feitoria, André Cruz, foram reveladas – entre outros vinhos especiais – as novidades de topo. São elas as edições AdegaMãe Terroir Tinto 2015 (€40) e AdegaMãe Terroir Branco 2016 (€40), fruto de colheitas especiais em anos excepcionais, que não só nascem das melhores uvas e parcelas das vinhas AdegaMãe como (após estágio em adega) resultam da seleção das melhores barricas. São todas numeradas – sendo que há apenas 3274 do Tinto e 1761 do Branco.

Nomeada Empresa do Ano no setor do vinho em 2015, a AdegaMãe aponta, após vindima de 2019, para uma produção de 1.6 milhões de garrafas. Pode realizar visitas guiadas à AdegaMãe (a partir de €10), provas orientadas, ou fazer compras na loja.

Onde? Estrada Municipal 554, Torres Vedras Quando? De segunda-feira a domingo, das 09h30 às 13h e das 14h às 18h30 (excepto domingo, que fecha às 18h). Reservas/Marcações de visitas ou provas: 261 950 100