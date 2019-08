A Vida Portuguesa apresenta uma coleção inspirada em Sarah Affonso

O ano de 2019 marca os 120 anos do nascimento de Sarah Affonso (1889-1983). Foi a pedido das suas netas, Rita e Catarina, que A Vida Portuguesa, tendo por base o espólio da família e numa tentativa de redescobrir a sua obra, se inspirou para criar uma série de objetos. O que esperar desta nova coleção? Brinquedos e cadernos, livros e joias e ainda objetos de uso doméstico recriam o que foi a vida e obra da artista.

Nascida em Lisboa, conseguiu afirmar-se como artista num Portugal nas primeiras décadas do século XX, sendo pioneira na suplantação de uma série de barreiras sociais. Muito independente e à frente do seu tempo, foi, por exemplo, uma das primeiras mulheres a frequentar a Brasileira, no Chiado. A sua agitação e espírito vanguardista reflete-se no esplendor da sua obra. Uma mulher que se destacou na pintura, sendo uma bordadeira de grande prestígio, uma mãe dedicada e uma alma livre e inventiva.

A data do seu nascimento será ainda celebrada com duas exposições da sua obra em Lisboa: no Museu Calouste Gulbenkian e no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

A Vida Portuguesa é uma marca que não deixa esmorecer o Portugal de outros tempos. Surgiu pelas mãos da jornalista Catarina Portas, em maio de 2007. Nas suas lojas, localizadas em locais centenários, o passado é futuro, numa celebração contínua de marcas antigas portuguesas de grande qualidade. Esta nostalgia boa mereceu o elogio não só da imprensa portuguesa como da internacional.