A receita super fácil de chips de beterraba de Jennifer Garner

Se ainda não está a seguir a atriz Jennifer Garner no Instagram, não sabe o que está a perder. Além de ser engraçada e extremamente sincera e realista nas partilhas com os seus seguidores, ela criou uma "série" chamada Pretend Cooking Show, com vídeos de receitas caseiros filmados com o seu telemóvel e na cozinha da sua casa.

Mas não se deixe enganar pela simplicidade. A atriz de 48 anos é uma ótima cozinheira e faz pães, bagels e bolos com aspetos deliciosos. Selecionámos uma opção muito prática, rápida e útil para testar nestes dias de confinamento e fugir das tentações calóricas e pouco nutritivas. Nas palavras da atriz esta receita de chips de beterraba é um truque para aqueles dias em que chega a casa com vontade de devorar tortilhas de milho. Esta é uma alternativa "naturalmente doce e completamente viciante", escreve Jennifer Garner.

Aqui estão as instruções:

1. Pré-aqueça o forno a 120ºC.

2. Lave bem as beterrabas.

3. Corte a parte de cima e corte a beterraba em fatias bem finas. Use um cortador de legumes se lhe apetecer. Cuidado com os dedos!

4. Cubra levemente as beterrabas com azeite e coloque-as numa assadeira untada.

5. Polvilhe-as com sal.

6. Coloque no forno por uma hora.

7. Remova e tenha cuidado, elas estão quentes.

8. Aproveite! Yum!