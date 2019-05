A portuguesa que criou um serviço de ginásio à medida

Personal trainer há mais de dez anos, Sofia Veiga decidiu pensar numa forma de dar treinos num ambiente outdoor ou a domicílio, proporcionando maior flexibilidade horária. Assim surgiu o Chama a Sofia, em 2014, um serviço de programas de treino funcional, nutrição e motivação com opções de personal training ou treino em grupo, tanto em casa como na rua.

"Lembro-me que quando eu comecei, ia para a zona de Belém e encontrava sempre um colega de profissão. Hoje, se for a Belém, tenho de procurar um sítio onde possa treinar", recorda Sofia. Hoje, Sofia tem equipa de profissionais especializados em diferentes áreas. "Por isso, quando o cliente nos contacta nós sabemos a quem devemos passar. Por exemplo, nós temos treino de pré e pós-parto e passamos esta cliente para uma pessoa com essa formação. Temos este cuidado", explica-nos Sofia.

Felizmente, vêem-se cada vez mais pessoas a praticar atividade física, dos ginásios ao ar livre, ainda que Portugal continue a ter uma população sedentária elevada. "Aqui também entra o nosso papel, o papel do instrutor ou até dos amigos, para darem motivação. As pessoas arranjam desculpas para tudo para não treinar, porque lhes falta motivação, porque não gostam – temos inúmeros clientes que não gostam, e nós estamos lá para fazer o contrário: mostrar o bem que o exercício faz às pessoas, como elas podem tirar o benefício do mesmo e não pararem."

Para Sofia, um truque para praticar cada vez mais atividade física é encará-la como um compromisso como outro qualquer, como o trabalho, o estudo ou estar com os amigos. "Temos de perceber que cada dia que estamos a adiar vai fazer mal porque a idade também vai avançando, as nossas capacidades não vão sendo as mesmas, os resultados vão ser mais demorados… mas nunca é tarde. Eu posso dizer que tenho pessoas com mais de 80 anos comigo", estimula a PT.

Em junho, chegará a nova aplicação do Chama a Sofia. "Será mais uma funcionalidade para não ter desculpa para não treinar, porque [a aplicação] vai ter treinos diários e diferentes para fazer. Sabemos que há muitas apps, mas esta é nossa, é 100% portuguesa e estamos com muito orgulho neste trabalho que está a ser feito", adianta-nos.

Para saber mais sobre o assunto, Sofia participará na talk do Máxima Beauty Summit que abordará o tema ‘Beleza e Lifestyle’ este sábado, 11, às 16h30, nas Cavalariças do Pestana Palace Hotel, em Lisboa.