A nova pizzaria do Craveiral que também é um projeto social

Pedro Franca Pinto, um dos proprietários do Craveiral Farmhouse, em São Teotónio, tinha um forno a lenha e sabia que o queria pôr a funcionar - nomeadamente para fazer pizzas. E queria também que o processo tivesse um objectivo social, que ajudasse, efectivamente, pessoas.

Após decidir que ia abrir uma pizzaria em formato pop-up (além do restaurante principal do Craveiral) sentou-se a conversar com Filipa Pinto Coelho, sua amiga e uma das fundadoras da Associação VilacomVida, sobre a importância da empregabilidade de pessoas com défice cognitivo para a sua independência. A Associação VilacomVida fez a ponte com a APCO - Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, e foram selecionadas três pessoas para trabalhar nesta ideia. Depois, Pedro decidiu desafiar Ágata Mandillo, proprietária de um dos seus restaurantes favoritos, a pizzaria biológica In Bocca Al Lupo, para levar um pouco deste recanto sustentável e consciente a São Teotónio: o "sim" não poderia ter sido mais entusiasta. Mas Ágata só aceitou depois de ver o espaço.

Três projetos que aparentemente não se ligariam deram origem, assim, à Craveiral Pizzeria com Vida by In Bocca al Lupo, onde neste momento estão empregados três jovens-adultos que receberão formação específica e ficarão responsáveis pelos trabalhos de preparação, finalização e serviço de mesa do menu de pizzas. Em função do seu desempenho, poderão também no futuro ficar responsáveis pelas manobras do forno a lenha, e a equipa dessa forma ser alargada a mais elementos (em princípio, pelo menos mais três).

Tal como de resto tudo no Craveiral, que não é apenas mais um hotel na costa alentejana. Este é um projeto de vida e para a vida, com uma forte componente humana. Assim, já é possível visitar a novíssima Craveiral Pizzeria com Vida by In Bocca Al Lupo que abriu oficialmente no dia 15 de junho de 2019. Com produção artesanal em forno a lenha, o menu é composto por um total de seis pizzas, cujas receitas foram pensadas pela pizzaria In Bocca Al Lupo e misturam produtos locais e biológicos, ora retirados diretamente da horta do Craveiral, ora quase todos adquiridos em pequenos produtores locais da região. Por cada pizza vendida, €1 é doado à Associação VilacomVida. Imperdíveis? Tão incrível como este projeto, a pizza OrVerde Craveiral, que tem mozzarella, acelgas da horta, sultanas, parmigiano-reggiano, e requeijão da Queijaria do Mira (e que pode ser feita em versão 100% vegan).

Onde? Craveiral Farmhouse - EM 501, Km 4, São Teotónio, Beja, Portugal Quando? Quarta-feira a domingo, das 13h às 15h e das 20h às 23h Reservas 283 249 170