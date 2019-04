A Jacquemus abriu um café em Paris

Simon Porte, o designer da Jacquemus, inaugurou Citron, um café parisiense nos Champs-Élysées, perto do Arco do Triunfo, que é uma reflexo da elegância híperfeminina da marca. Jacquemus anunciou esta primeira aventura gastronómica no Instagram da marca e partilhou imagens de uma sobremesa em forma de limão feita pelo chefe de pastelaria, Cédric Grolet.

Com mesas e cadeiras em madeira, limoeiros e vasos de barro, não é só a decoração que nos prende – também o menu, elaborado com a pastelaria Stohrer e a confeitaria A La Mère de Famillepor como inspiração, chefs como Cédric Grolet, Jeffrey Cagnes ou Anthony Courtiells apresentam torradas com geleia caseira, queijos franceses e pães caseiros rústicos, ovos de várias maneiras, legumes marinados, tortas ou limonada com alecrim.

Da próxima vez que visitar Paris, esta é, definitivamente, uma paragem obrigatória no seu roteiro.