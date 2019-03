A fusão ideal de sabores do Japão e do Ocidente em Lisboa

Para iniciar a nova viagem gastronómica na cozinha japonesa e ocidental da Confraria Lx, em Lisboa, os obrigatórios Taquitos – vêm em duas unidades com salmão, nori, molho de Aji Amarillo, mix de folhas e guacamole (€7,90) – são crocantes e frescos, uma maneira deliciosa de começar a degustação do menu, que apresenta diversas opções de sushi de fusão. Em seguida, pode pedir sem arrependimentos o ebi spicy, tempura de camarão, alface massage arare e molho picante (€10,90), com folhas bem temperadas e um delicioso toque de laranja.

Amantes de carpaccio encontram por aqui várias opções. Uma delas é o usuzukuri de salmão, com lima, amor-perfeito, molho ponzu trufado e rúcula (€8,90) e ainda gelatina de maracujá que acrescenta a frescura que precisamos nas estações quentes. Outra opção igualmente refrescante é o tartar de atum chutoro, com abacate, cebolinha, sésamo, chips de alho e ovas tobiko black (€12,90).

Mais um prato que comprova a fusão da carta é o ceviche limeno, com peixe branco, mix de mariscos, leite de tigre e batata-doce (€12,90). O sabor da batata-doce é intenso e fumado, mas sem tirar o sabor dos demais ingredientes nem do crocante do milho.

Para os saudosos, duas sugestões da carta original, o hossomaki stick ebi, rolo de camarão tempura, ovas tobiko, cream cheese e cebolinho (€13,20) e o soft shell crab, oito unidades uramaki de tempura caranguejo, ovo de codorniz trufado, sésamo, cebolinho, queijo creme, ovas tobiko e flor de sal (€13,20). Imperdíveis. E precisamente para quem não quer perder mesmo nada, há o omakasse freestyle, 32 unidades de degustação selecionada pelo chef com sushi e sashimi (€59,80).

Além dos elementos da cozinha cheios de cor, frescura e uma infinidade de texturas que chegam à boca, as novidades não se ficam pela carta. As mudanças no design de interiores tornaram o ambiente ainda mais acolhedor.

Onde? R. do Alecrim 12,1200-017 Lisboa. Quando? De segunda a quinta-feira das 12h às 24h, sexta-feira e sábado das 12h30 às 02h e domingo das 12h30 às 24h.