A escapada perfeita para o Douro

O Douro renasce com o bom tempo e seguindo os passos do clima da região, o The Vintage House reabre as suas portas depois da pausa habitual na temporada mais fria. O hotel com localização idílica e tranquila à beira-rio tem quatro novas master suites – com os sugestivos nomes de castas portuguesas: touriga franca, tinta roriz, touriga nacional e tinta barroca – e novos programas de verão pensados para aproveitar tanto o interior quanto o exterior.

Este refúgio de cinco estrelas no Pinhão abriga o restaurante Rabelo, com uma carta que destaca os melhores sabores da região e que, pela primeira vez, conta com pratos vegetarianos. Não deixe de provar o lombinho com puré de castanha, favas estufadas, crocante de salpicão e molho de enchidos e finalize em grande com o tradicional bolo borrachão, com vinho do Porto e gelado de vinho do Porto.

Para quem gosta de passar tempo à beira da piscina, aproveite o bar para pedir cocktails com Croft Pink, o primeiro vinho do Porto rosé, feito mesmo ao lado do hotel. Na redondeza, é possível realizar programas enoturísticos organizados pela equipa do The Vintage House nas vizinhas Quinta da Roêda, de onde saem as uvas dos vinhos Croft e onde se encontram alguns pés de vinha com mais de 100 anos, o que exige um trabalho de manutenção e colheita feito à mão. É também possível ver os muros de xitos, classificados pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. Ou na Quinta do Panascal, que fornece as uvas dos vinhos Fonseca – e onde pode levar para a casa o ruby Terra Prima, o primeiro vinho biológico do Douro. Um programa especial oferecido nesta quinta é a aula The Art of Blending (€45 por pessoa, em grupos de 4 a 8 pessoas), que ensina como se pode fazer uma mistura de vinho do Porto, com direito à sua garrafa com conteúdo e rótulo personalizado.





Quinta da Roêda

Há muito mais a fazer no Douro, por isso o hotel criou novos programas específicos para os hospedes aproveitarem tudo que a região oferece. São eles o Summer, o Douro Wine Lover e o Romantic, todos com sugestões de no mínimo duas noites, complementadas com visitas a uma dessas quintas, passeios de barco, almoços com harmonização de vinho e, quem sabe, um delicioso piquenique.





Quinta do Panascal

Como chegar? O centro da cidade invicta é ligado ao coração do Douro através dos comboios que partem das estações de São Bento ou Campanhã e seguem até ao Pinhão. Avise à equipa do hotel o horário que chega à estação, para que uma pessoa vá ter consigo (há uma passagem da estação de comboio diretamente para o hotel). Para um serviço exclusivo e uma viagem mais rápida e cómoda, a empresa de transportes PTravel dispõe de transferes.

O quê? The Vintage House Hotel. Onde? Rua Manuel António Saraiva, 5085-034, Douro. Reservas: 254 730 230 ou reservations@vintagehousehotel.com.