A Chicco apoia a neonatologia em Portugal

Desde 2006 que a marca italiana de produtos infantis promove a iniciativa solidária 'Chicco dá Vida', que consiste no apoio aos serviços de neonatologia dos hospitais e maternidades portuguesas, através da doação de materiais especializados.

A neonatologia é o ramo da área da pediatria ocupada pela prestação de cuidados de assistência aos recém-nascidos. Em cada ano, desde o início da campanha, a Chicco tem elegido uma unidade hospitalar à qual presta apoio. Depois do Hospital de São João, no Porto,2019 foi a vez do Hospital Garcia de Orta, em Almada, beneficiar desta iniciativa de responsabilidade social. Até ao final de setembro, 1% das vendas da marca vão servir para doar equipamentos especializados àquela Unidade de Neonatologia. No ano passado, cerca de 6% dos 2800 nascimentos daquela unidade hospitalar receberam cuidados neonatais.

© Chicco



A Chicco apoia, mais uma vez, a neonatologia em Portugal

Fernanda Serrano foi a figura pública selecionada para apadrinhar este projeto. "Como mãe de quatro, sinto na pele a angústia de ver os nossos filhos mal. Por isso, considero de louvar a ação contínua da Chicco, que não só fornece material especializado, como ajuda a melhorar o trabalho de tantos profissionais. Desta vez em Almada, no Hospital Garcia de Orta, faremos a diferença," resumiu a atriz em comunicado.

Foi ainda criado o movimento #CadaMinutoConta, que convida o público a partilhar uma imagem ou vídeo da sua hora de nascimento, em apoio a esta iniciativa. A Chicco é uma marca com seis décadas de conhecimento especializado em puericultura, estudo do desenvolvimento infantil, sendo líder no mercado português nesta área.