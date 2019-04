A beleza da Riviera Turca num livro de fotografia para antecipar o verão

A Riviera Turca, mais conhecida como costa Turquesa, com as suas pequenas rochas que recortam a paisagem, a água transparente e um deserto montanhoso, está entre as mais belas paisagens do mundo.

Neste pedaço de céu, visitado por designers como Tommy Hilfiger e fotógrafos como Mert Alas, encontram-se ainda duas das sete maravilhas do mundo antigo: o Mausoléu de Halicarnasso e o Templo de Ártemis, em Éfeso.

O livro Costa Turquesa do fotógrafo Olivier Pilcher capta esta beleza e cultura da paisagem turca. Editado pela Assouline custa €85.