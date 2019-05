8 coisas para fazer este fim de semana

Provar o menu de almoço do Bistrô4, do PortoBay Liberdade

Com o chef madeirense João Espírito Santos à frente da cozinha, o Bistrô4, o restaurante do hotel PortoBay Liberdade, já é uma referência lisboeta na cozinha de autor. Com uma carta que acaba de ser renovada e que se baseia nas sugestões da época, o Bistrô4 todos os dias várias opções de almoço. Nas entradas, há salmão curado, laranja e tapioca de soja (€11); espargos verdes com presunto e ovo escalfado (€11); ou "gaspacho bistrô4" (€6,50). Nos principais, pode optar entre filete de pescada ao vapor, mexilhão em dashi, batata açafrão e algas codium (€20); risoto de rúcula com vieiras e pato fumado (€21,50) ou ainda carré de borrego com crosta de salsa, polenta frita e achar de beringela (€21,50). Nas sobremesas, delicie-se com a tarte de limão (€6,50) ou a pavlova de frutos vermelhos e baunilha (€6,50).

Onde? Rua Rosa Araújo, 8 Quando? De quarta-feira a domingo, das 12h às 15h, e das 19h às 22h30, e de segunda a terça-feira das 7h às 22h30 Reservas 210 015 700 ou portobayliberdade@portobay.pt

Ir à JustLX - Lisboa Contemporary Art Fair no Museu da Carris

A segunda edição da feira de arte "JustLX: Lisboa Contemporary Art Fair" acontece no espaço do Museu da Carris de 16 a 19 de Maio. Com uma forte aposta em artistas emergentes, a feira conta com 45 galerias de 12 países: Argentina, China, Colômbia, Espanha, EUA, França, Inglaterra, Itália, México, Peru, Portugal e Suécia. Portugal está representado por espaços como Galeria 111, Módulo, Monumental, Salgadeiras, entre outras. Mais de 250 artistas destas doze origens serão apresentados nas galerias presentes sob a direcção artística da feira de Semíramis González, Daniel Silvo e comissariado do programa geral de Lourenço Egreja. Com mais de 30 galerias internacionais, a JustLX consolida a internacionalização da cidade de Lisboa no âmbito das feiras de arte.

Onde? Museu da Carris, Rua 1o de Maio, 101, Lisboa Quando? Quinta-feira, dia 16 de maio, das 15h às 22h; sexta-feira das 13h às 22h; sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 18h. Reservas: Bilhete a €10 (estudantes e reformados a €5).

Assistir a uma sessão de cinema ao ar livre com a Cine Society

A Cine Society organiza anualmente sessões de cinema ao ar livre, que alternam entre as esplanadas do Topo Chiado em Lisboa e as do Blue Bar do Hotel Baía, em Cascais, está de regresso para mais uma edição. Entre 15 de maio a 27 de junho, serão exibidos filmes como Grand Budapest Hotel (2014, de Wes Anderson) a 23 de maio (Topo Chiado), o La La Land (2016, de Damien Chazelle) a 4 de junho (no Hotel Baia Cascais) ou Little Miss Sunshine , a 12 de junho (Topo Chiado). Os bilhetes custam €12 por pessoa, e podem ser comprados no site da Cine Society, onde também consta toda a informação sobre as sessões. https://www.cinesociety.pt/#films-section

Onde? Topo Chiado em Lisboa ou Blue Bar do Hotel Baía, em Cascais Quando? De 15 de maio a 27 de junho. Reservas 12€ por pessoa.

Provar o brunch brasileiro da Lanchonete

Há mais de 30 anos que a Lanchonete ocupa o 35A da rua Pinto Ferreira, em Belém, Lisboa, para oferecer o melhor da fusão entre a gastronomia brasileira e portuguesa. Agora renovada, a Lanchonete apresenta um brunch especial com várias iguarias como pão de queijo, pastel de feira, açaí na tigela, goiabada, doce de leite, tapioca, brigadeiros, entre outros sabores do Brasil.

Ao som de Caetano Veloso ou Martinho da Villa, o brunch brasileiro d’a Lanchonete está disponível todos os sábados, a partir de dia 11 de maio, das

11h às 16h, e custa €25 para duas pessoas.

Onde? Rua Pinto Ferreira, 35ª, Lisboa Quando? Todos os sábados das 11h às 16h Reservas +351 915423670

Assistir à instalação "Quadros Vivos de Caravaggio"

A Igreja de São Roque recebe, em dez sessões que decorrem em maio, a instalação "Quadros Vivos de Caravaggio" que consiste na recriação e apresentação em palco de 21 obras do pintor italiano Caravaggio (1571-1610) ao som do Requiem de Mozart. Realizada por cinco intérpretes, com encenação de Ricardo Barceló, é feita ao mesmo tempo que se exibem quadros emblemáticos deste pintor italiano como "Judite e Holofernes", "Madonna di Loreto" e a "Adoração dos Pastores". Acompanhada pelo Requiem de Mozart, cada dramatização é trabalhada com luz por forma emular o efeito luminoso característico das obras do pintor italiano. O género de exposição "quadros vivos" teve a sua popularidade entre 1830 e 1920 e consistiu num elenco de personagens que representava, em palco, cenas da literatura, da arte, da história ou da vida quotidiana.

Onde? Igreja de São Roque, Lisboa Quando? 5, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25 maio Reservas: Entrada garantida com a aquisição do catálogo (€15) das obras a dramatizar

Ver a exposição de Per Barclay nas Carpintarias de São Lázaro

De 15 de maio a 28 de julho, o artista norueguês Per Barclay apresenta a instalação Oil Room nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa.

Esta instalação, pensada pelo artista para este espaço ao milímetro, cria "a coexistência da realidade e da sua imagem refletida num mesmo lugar, onde, apesar da demarcação que separa os dois, a perceção oscila e torna-se difícil determinar se o que se vê no momento é o líquido ou o sólido, a projeção ou a realidade" revela a sinopse de Oil Room.

Onde? Carpintarias de São Lázaro, Lisboa Quando? De 15 de maio a 28 de julho Reservas: o bilhete custa €2

Visitar a esplanada Um Elétrico Chamado Tágide

A esplanada Um Elétrico Chamado Tágide, situada em pleno largo da Academia Nacional das Belas Artes no Chiado, abriu oficialmente para a temporada de verão. Esta é uma iniciativa do conhecido restaurante Tágide que presta homenagem ao elétrico 28 desde que abriu, em 2017. Entre as iguarias disponíveis, há muesli de frutas com iogurte, pão saloio, queijo fresco, alface, tomate e guacamole – além de haver sempre fruta da época. Se for petiscar com amigos, pode optar pelos nachos com guacamole, crudités de legumes com maionese de alho, peito de frango frito com sweet chili ou wraps de salmão e rúcula, por exemplo. Se ficar para jantar há hambúrgueres de novilho, rosbife em focaccia com mostarda cornichon, alface romana e tomate e ainda duas saladas sazonais: salada de frango marinado e pesto de coentros e salada de salmão fumado com espargos e tomate cherry.

Onde? Largo da Academia Nacional das Belas Artes, Lisboa Quando? De segunda a quinta das 12h às 21h. De sexta a sábado das 12h às 22h (encerra ao domingo).

Entrar em museus de forma gratuita na Noite dos Museus

O Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus celebram-se a 18 e 19 de maio, e este ano o tema é dedicado ao papel dos mesmos como pólos criativos e de mudança. Nos museus, palácios e monumentos que estão sobre a alçada da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) a entrada será gratuita e o público poderá usufruir de uma programação que inclui espetáculos de teatro e dança, concertos, sessões de cinema, apresentações de livros, visitas guiadas, entre outras atividades. No dia 18 de maio, por exemplo, no Museu Nacional de Arqueologia a gratuitidade será das 10h às 23h e no Palácio Nacional de Mafra das 9h30 às 17h30 (última entrada às 16h45) e das 20h às 23h. A iniciativa decorre de norte a sul do país, e o programa pode consultado aqui: http://w3.patrimoniocultural.pt/museus2019/public/