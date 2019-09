7 rotinas para aproveitar realmente os finais de dia

Anna Wintour acorda às 5h da manhã e vai jogar ténis. Oprah Winfrey começa o dia às 6h02 em ponto e nunca precisa de alarme. Barack Obama levanta-se às 6h20, duas horas antes do seu primeiro compromisso do dia e a tempo de praticar exercício físico. Nos últimos anos, e por alguma razão que desconhecemos, surgiu a ideia de que qualquer pessoa bem-sucedida na história do mundo contemporâneo se levanta cedo, muito cedo. Quanto mais cedo melhor, aliás. De facto, a forma como tornamos a nossa manhã o mais produtiva e rentável possível, tornou-se mesmo um assunto de agenda. Muitos artigos, livros e reportagens depois, será que já podemos aproveitar a tarde?

A verdade é que a rotina de final de dia, entre o momento em que sai do emprego e vai dormir também é essencial para o seu bem-estar. Não é preciso estar sempre à espera do fim de semana para poder, finalmente, relaxar e ter tempo para si. Também não é preciso uma revolução para que isso aconteça, bastam pequenas mudanças – pequenas, mas efetivas.

É muito provável que tenha passado o dia inteiro em frente a um computador ou no seu smartphone, pelo menos nas pausas. O tempo que dedicamos às redes sociais, por exemplo, pode ser excessivo. Deixe estes aparelhos de lado, dê descanso ao cérebro, especialmente mesmo antes de adormecer. Muitos estudos indicam que os hábitos tecnológicos têm impacto na qualidade do sono. Além disso, estará a deixar tempo livre para cultivar outros hobbies (4) e tarefas para as quais achava não ter, efetivamente, tempo.. Não à internet, mas aos outros e a si mesmo. Passe tempo de qualidade com as pessoas de quem gosta e dê atenção a atenção aos seus animais de estimação que esperaram por si dia inteiro. Marque um jantar com amigos, vá ao cinema, ao teatro ou veja um concerto. Mas acima de tudo conecte-se consigo mesmo. Tenha atenção às suas necessidades e ao que o seu corpo e mente exigem de si naquele momento específico.Uma alimentação equilibrada é essencial para levar uma vida saudável. Invista em si, desta forma, alimentando o seu corpo com os nutrientes que o tornam mais robusto e capaz . Tire algum tempo para cozinhar, se esta tarefa lhe der prazer, mas nada muito elaborado. Muitas pessoas consideram este um tempo necessário, no seu dia, até para pensar, mas outras nem por isso. Mesmo que opte, por exemplo, por encomendar comida , não se esqueça de fazer escolhas que o seu corpo agradeça mais tarde.Bastam 20 minutos! Se organizar as suas prioridades e deixar de lado atividades desnecessários, verá que o tempo dá para tudo. Não veja isto como uma obrigação, mas antes permita-se a ampliar a sua criatividade e a fazer o que lhe dá realmente prazer. Ver uma série na Netflix não conta. Faça tricot, aprenda um novo instrumento musical, pinte ou tenha tempo para, finalmente, ler . A ideia é que reserve esse tempo para si e se sinta estimulado e feliz.Veja isto como um ritual em que estará a tornar a sua semana mais fácil. Poderá escolher de antemão a roupa que vai usar (poupando-lhe algum stresse matinal), preparar o almoço para o dia seguinte (e estará simultaneamente, a poupar dinheiro e a controlar melhor o que come) ou organize a sua mala/mochila com tudo o que necessita. E não se esqueça de deixar os gadgets a carregar.Esta é mais uma forma de se conectar consigo mesmo, algo que muitas pessoas parecem ter medo de fazer. Reflita sobre o dia que passou, o que conquistou, o que pode melhorar e como se sentiu. E planeie mentalmente o dia seguinte, pensando no que tem para fazer, nos objetivos que quer atingir. Na verdade, com esta actividade de véspera já está a fazê-lo. Pense em tudo o que correu bem no seu dia em vez de se focar no que correi mal.Encontre o horário de deitar/acordar que funcione melhor para si e mantenha-se fiel ao mesmo, isto permitirá ao corpo a regular-se e ajudá-lo-á a adormecer melhor. Crie um ambiente físico confortável e apaziguador que o fará sentir-se relaxado e pronto a descansar. Até a almofada com que dorme é importante. Evite álcool, cigarros e refeições muito pesadas antes de deitar, nada que já não soubesse, mas que é sempre bom relembrar. Afaste-se ainda da luz azul dos aparelhos eletrónicos, não quer essa negatividade mesmo antes de adormecer, certo?