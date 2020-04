6 workshops gratuitos para fazer de casa

Workshop "Provas em Casa" com Francisca Van Zeller

O projeto "Provas em Casa", criado pela Aveleda e disponível no Instagram, promete descomplicar a linguagem do vinho através de workshops online gratuitos, em formato live. Os workshops realizam-se todas as segundas, quartas e sextas pelas 19h aqui. "O espírito do vinho é a partilha, a emoção e a experiência. Na Aveleda, cultivamos este espírito nos vinhos que produzimos e na forma como comunicamos. Estes workshops são uma forma de partilha de conhecimento de vinho para quem está em casa" explica, em comunicado de imprensa. Após as reações que vai recebendo, Francisca adapta os conteúdos, sempre coadjuvada pela equipa de relações públicas da Aveleda, que desenvolve os mesmos, e um designer, que pensa o grafismo. De futuro, haverá convidados a participar, mas os workshops serão sempre conduzidos por si.

Workshop de cozinha vegan com Luísa Mafei

A plataforma cultural Gerador deu início a uma série de iniciativas culturais para fazer a partir de casa, desde workshops a cursos online, passando por concertos e debates – uma agenda em atualização constante. Para já, a 4 de abril, às 15h, pode assistir a uma aula de cozinha em casa: como fazer uma refeição vegan? A chef Luísa Mafei vai cozinhar um hambúrguer com batatas no forno e maionese caseira, uma refeição sem nenhum elemento de origem animal e com ingredientes simples de encontrar. Esta iniciativa repetir-se-á todos os sábados com um chef diferente, e acontece em direto no site do Gerador.

Aula de pintura com Belen Hostalet

A artista e blogger espanhola Belen Hostalet deu início a um movimento que incentiva as pessoas a libertar o seu lado mais criativo através da pintura e em casa. Através de vídeos em diretos nesta rede social tem ensinado as suas técnicas de pintura enquanto desafia quem está em casa a fazer o mesmo. O melhor? Podem ser revistos a qualquer altura, por isso o momento de começar pode ser agora.

Aulas virtuais gratuitas com o Fitness Hut

Os ginásios da cadeia Fitness Hut fecharam portas por tempo indeterminado, mas a programação mantém-se de pé nas redes sociais do ginásio. Desde aulas Fit Family para toda a família, a sessões de meditação, pilates, ioga, ou mobilidade, há opções para todos os gostos e momentos. Os vídeos em direto são realizados a partir do Instagram do ginásio, por instrutores e personal trainers certificados, e ficam disponíveis na conta por 24h. Além disso, na página de Facebook são disponibilizados vídeos de arquivo intemporais, para que possa realizar os exercícios em casa.

Workshops com o chef Massimo Bottura

O chef e proprietário da famosa Osteria Francescana ainda não parou um minuto: na sua conta oficial de Instagram tem partilhado diariamente as suas técnicas de cozinhas na confeção de deliciosos pratos. Desde a preparação de molhos especiais para doces, a iguarias japoneses como a famosa "sopa", este chef tem revelado alguns dos seus segredos culinários em vídeos que podem ser revistos a toda a hora. É, portanto, um workshop gratuito de cozinha em constante atualização.

Provas e workshops online com o Esporão



Durante as próximas semanas, através da página de Instagram do Esporão, vários colaboradores vão dirigir uma série de workshops e provas online. Serão vários os temas que irão ser abordados nestas iniciativas online, desde a gastronomia, até à cerveja artesanal, sem esquecer o azeite e o vinho. Com a duração de 30 minutos, as aulas e provas online serão transmitidos em direto às 21h, com a excepção do workshop "Azeite para Crianças", no dia de Páscoa. Desde workshops gastronómicos com o chef Carlos de Albuquerque "Aprenda a fazer pão" ou "Desperdício zero na cozinha", passando por várias provas com vinhos da coletiva vinícola e com enólogos e especialistas em azeite diferentes, muitas são as oportunidades para aprender mais sobre este mundo, de forma gratuita.