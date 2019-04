6 coisas para fazer este fim de semana

Provar as cozinhas do mundo no Geographia

Abriu no verão passado e reúne inspirações gastronómicas que os portugueses da época das descobertas trouxeram dos locais por onde passaram, como Brasil, Macau, Moçambique, Índia, Goa e Timor. Falamos do Geographia, o restaurante de Rúben Obadia, Miguel Júdice e Lucyna Szymanska, no número 1 da rua do Conde, junto ao Museu Nacional de Arte Antiga. Na carta encontram-se iguarias como bojés com chutney de coentros e hortelã (€8) ou salada morna timorense (€10) nas entradas, caril de camarão à goesa com arroz de coco (€14) ou moamba de peixe (€14) nas sugestões principais, terminando em sobremesas como cheesecake de dois queijos (cabra e creme) com goiabada e bolacha maria (€6). Além da carta fixa, o Geographia organiza Jantares do Viajante, em que se desafia um português para contar as suas aventuras em viagem (Diamantino Martins, Luís Almeida Mendes ou Rute Obadia já passaram por lá) e jantares temáticos.

Até 6 de abril, o Geographia homenageia as túberas alentejanas, as "trufas brancas" do Alentejo. Este fungo, de aroma suave e delicado, que cresce espontaneamente na região, é ainda desconhecido da maioria dos portugueses e não é fácil de se apanhar. O chef Carlos Bruno preparou, assim, um menu que começa com uma entrada de textura de túberas e ovos, seguido de um prato de corvina escalfada com puré de espargos e túberas. O preço é de €20 (vinho não incluído).

Onde? Rua de Vonde, nº1, Lisboa Quando? Até 6 de abril Reservas 21 396 00 36

Beber uma cerveja e ouvir música na Musa

Chegou a primeira edição do Casório, uma parceria entre o whisky Jameson Caskmates e a artesanal cerveja Musa que, à semelhança do tradicional ritual shot & beer, resultar em combinações improváveis na área da música. Este Casório começa esta sexta, 5, na Musa, em Marvila, Lisboa, e tem como objetivo aproximar duplas improváveis de artistas portugueses, durante nove meses.

Nesta primeira sessão, a electrónica e o rock aliam-se para um concerto em que Moullinex, produtor, multi-instrumentista e DJ, se junta a Quim Albergaria, baterista dos Paus.

Onde? Fábrica da Musa, Marvila Quando? Dia 5 de abril às 22h, entrada livre

Descobrir a exposição Fill in the Blanks de Pedro Batista

Após uma ausência de quatro anos, o artista Pedro Batista apresenta a sua primeira grande exposição de pintura individual, a Fill in the Blanks na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa. A decorrer até 11 de maio, a mostra explora as suas próprias memórias e a forma como elas existem no seu imaginário, aceitando a possibilidade de serem, em parte, imperfeitas e imaginadas. "A utilização do branco em transparência representa o carácter difuso de algumas destas memórias, deixando para a cor a função de comunicar o elemento mais relevante para o autor", pode ler-se na apresentação. Pedro Batista já participou em variadas exposições individuais e colectivas em locais como Málaga, Medellín, Estocolmo e Nova Iorque

Onde? Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa Quando? Até 11 de maio, entrada livre

Ver o espectáculo de comédia Coito

Há um novo espectáculo de comédia sobre parentalidade: chama-se Coito e estreia na Fábrica do Braço de Prata este sábado, 6. Prometem-se conversas animadas sobre parentalidade, com os convidados a partilhar episódios da vida como mãe ou pai (ou ambos). Os primeiros convidados que se juntam aos comediantes residentes David Cristina e Joana Gama (a 6 de abril) são Catarina e António Raminhos. Nas próximas sessões, seguem-se Joana Azevedo (Rádio Comercial) e Filipa Galvão (Mega Hits) a 12 de abril e Sónia Tavares (The Gift) a 19.

Onde? Fábrica do Braço de Prata, Lisboa Quando? 6, 12 e 19 de abril, €8

Ir à Feira de Artes e Antiguidades

De volta à Cordoaria Nacional, a Lisbon Arts and Antiques Fair (LAAF) reúne 29 galeristas e antiquários, curated talks e uma exposição em pareceria com o MUDE (Museu do Design e Moda) de cadeiras que espelham a evolução do design do século XX. As talks acontecem todos os dias a partir das 18h30 e contam com vários curadores e diretores de museus, que falarão de colecionismo e não só.

Os bilhetes dão acesso à exposição, às curated talks, à exposição em parceria com o MUDE e ainda a provas de degustação dos vinhos Horta Osório.

Onde? Cordoaria Nacional Quando? De 6 a 14 de abril, €12

Ir à beira-Tejo provar pratos africanos e brasileiros

À mesa a ver o Padrão dos Descobrimentos, parece que não havia como ser diferente para o Restaurante Espelho d’Água. A nova carta do amplo e iluminado espaço à beira-Tejo traz especialidades da culinária do Brasil e de África. Comece com a caipirinha de múcua, fruto do Embondeiro (ou Baobás) – a árvore do livro O Principezinho – e peça os típicos pasteis brasileiros de carne e de queijo. Para quem já gostava da tempura de bacalhau, a nova sugestão é a tempura de legumes.

Para o prato principal, o chef Rui Araújo recriou o "Mufete", prato tradicional dos pescadores da ilha de Luanda, em Angola. Lá, é mais comum ser preparado com o peixe-galo, que cá foi substituído por garoupa grelhada, com os mesmos acompanhamentos: feijão de óleo de palma, mandioca, banana-pão, batata-doce e farinha musseque. Outro destaque é a surpreendente Moamba de ginguba (amendoim), com galinha de Angola, funje de mistura (mandioca e milho feito sem sal) e "kizaca" de espinafres. Para encerrar a experiência em grande, escolha o duo de leite-creme queimado, de cafe´ e de baunilha, com telhas de laranja.

Onde? Espaço Espelho d'Água, na Av. Brasília, 1400-038 Lisboa. Quando? De domingo a quinta-feira das 11h às 24h e de sexta-feira a sábado das 11h às 01h Reservas 213010510