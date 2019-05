6 programas para o Dia da Criança

Ir ao Wildy Fest, em Monsanto

Avesso à ideia de que um festival infantil se dedica a entreter apenas as crianças, o Wildy Fest é um momento para desfrutar em família. No Dia da Criança, que se assinala a 1 de junho, todos os caminhos vão dar ao espaço Hello Park, no Parque da Serafina, em Monsanto. O festival promete atividades na natureza para toda a família, com o intuito de despertar nos mais pequenos a importância da preservação do meio ambiente. Entre as 10 e as 19 horas haverá workshops de alimentação saudável, ateliês de olaria, sessões de arborismo, aulas de música com instrumentos africanos, brasileiros e portugueses, atuações musicais e ainda street food. A magia da floresta, o espírito de aventura e o estilo de vida green são o mote do festival (cuja entrada custa €20 por pessoa e €60 pelo pack família, que inclui quatro entradas).

Onde? Hello Park, no Parque da Serafina, em Monsanto Reservas 20€ por pessoa - a partir dos 3 anos (60€ pack família – inclui quatro entradas).

Fazer um workshop de pastelaria no Infame

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, o restaurante Infame, que integra o 1908 Lisboa Hotel, no Largo do Intendente, em Lisboa, convida os mais novos para um divertido workshop de pastelaria, a decorrer no sábado, dia 1 de junho, entre as 16h e as 18h. Este workshop gratuito vai acontecer na esplanada do Infame, a pretexto do bom tempo que se faz sentir ao ar livre. Nele, os pequenos pasteleiros vão aprender a confecionar bolachas areias, com a ajuda do chef executivo Nuno Bandeira de Lima. Pensado para crianças entre os 6 e os 13 anos, o workshop não tem quaisquer custos e dispõe de 20 vagas. As inscrições para a participação devem ser feitas através do e-mail eat@infame.pt, até ao dia 31 de maio.

Onde? Largo do Intendente Pina Manique 4, Lisboa Reservas 218 804 000 reservations@1908lisboahotel.com

Participar numa oficina criativa da Culturgest

No Dia Mundial da Criança também a Culturgest tem uma sugestão para celebrar em família. Na oficina-performance "Corpo em construção", leccionada pela artista Patrícia Freire, desafiam-se miúdos e graúdos a dar largas à sua criatividade. À sua disposição têm uma sala em branco onde a mentora recorre a várias técnicas das artes plásticas e visuais para dar a conhecer materiais, texturas, ferramentas e conceitos, num ambiente de partilha e construção. Dia 1 de junho, às 16h, para +6. Os bilhetes custam 6€ (preço único), e o workshop dura 90 minutos.

Onde? Rua Arco do Cego 77, Lisboa Reservas 21 790 51 55 / culturgest.bilheteira@cgd.pt

Visitar o Festival Imaginário em Sintra

Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, a histórica e bonita Quinta da Ribafria, em Sintra, recebe a festival Imaginário, o evento ideal para ir em família no próximo fim de semana. O Imaginário é o primeiro festival de artes em Sintra que envolve crianças e adultos na descoberta de um imaginário comum através das artes e da natureza. Através da música, do teatro, da literatura, da dança e de várias atividades culturais como workshops de mindfulness, sessões de contos, caças ao tesouro, ginásio para bebés ou pinturas na natureza, este programa promete entreter miúdos e graúdos. Os bilhetes diários custam €5,30 (dos 6 aos 16 anos e sénior) e 10,60 (+ 16, bilhete adulto) e os passes de dois dias (1 e 2 de junho) custam €8,48 (dos 6 aos 16 anos e sénior) e €16,96 (+ 16, bilhete adulto).

Onde? Estr. Várzea, Sintra Reservas Aqui. ou producao@byfurcacao.pt

Ir o MAAT e aprender sobre ciência

O MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) em Belém, dedica dois dias de atividades ao Dia da Criança – e de forma gratuita. Nos dias 1 e 2 de junho, além de visitas grátis aos dois edifícios do museu, há várias atividades à volta do tema da energia. Por exemplo, os mais novos vão poder fazer bolos de alfarroba com fornos solares, conduzir carros solares, descobrir um gerador de ondas, construir pilhas ou até experimentar um acelerador de partículas. Há ainda uma surpresa adicional: nestes dois dias, tanto às 12h como às 16h, o percurso secreto da Central Tejo promete fazer um circuito por uma zona secreta, encerrada, por norma, ao público.

Onde? Av. Brasília, Lisboa Reservas Entrada gratuita

Provar o brunch para crianças do Hygge Kaffe



Especialmente pensado para o dia 1 de junho e para crianças, o brunch do Hygge Kaffe convida a um dia em família passado à mesa, a provar iguarias deliciosas. Aberto recentemente em Lisboa, o restaurante Hygge Kaffe é inspirado no conceito nórdico de bem estar (Hygge), de felicidade, serenidade e partilha com os outros. As propostas deste Kid's Brunch serão, naturalmente, saborosas e divertidas.



Onde? Rua Tomás Ribeiro nº 95 em Lisboa Quando? De Terça-feira a domingo das 10h às 19h Reservas 21 150 6290