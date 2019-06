5 coisas para fazer neste fim de semana prolongado

Conhecer o novo restaurante do Ferroviário

Desde que reabriu as portas no ano passado, o Ferroviário oferece aos lisboetas uma decoração acolhedora, boa música e vista para o Tejo. Com o verão a chegar, o espaço remodelou-se para receber um restaurante com menu assinado pelo chef Vítor Hugo – chef executivo também dos restaurantes Peixola e São Jorge. Aberto apenas para jantares, encerrando às segundas e terças-feiras, o restaurante alia a gastronomia à vida noturna. A aposta vai para os concertos com nomes da música portuguesa como Ana Bacalhau, Elisa Rodrigues e Rita Redshoes, além de bandas emergentes, jazz, intervenções artísticas e alguns espetáculos teatrais.

Quando? De quarta-feira a domingo, apenas para jantar. Onde? Ferroviário, Rua de Santa Apolónia 59, Lisboa.

Ouvir música no Lazy Sessions Guadalupe

O Parque Guadalupe, em Braga, recebe mais uma edição da Lazy Sessions Guadalupe. As sessões acontecem nos próximos sábados de junho, com nomes como os músicos PZ e JP Simões, além de Ruído Vário, Surma, Keso, Minus, Memória de Peixe, Bloom, Grandfather's House e Palas. Com espírito descontraído e urbano, é uma iniciativa que garante dar vida à cidade e promover novos nomes do panorama musical português.

Quando? 8, 15 e 22 de junho. Das 15h às 21h, com entrada livre. Onde? Parque Guadalupe, em Braga.

Petiscar no rooftop do Sky Bar by SEEN

O Sky Bar volta a abrir portas, renovado, mas com a mesma vista sobre a cidade, agora em parceria com o restaurante SEEN e por isso com muitas novidades para descobrir, do menu de bar à carta de petiscos. Para além da vista 360º e a decoração a chamar pelo verão, entre almofadas em tons quentes e vasos com laranjeiras, há ainda um novo private lounge exclusivo para quem é membro do Clube SEEN.

Onde? 9.º piso do Tivoli Avenida Liberdade, Av. da Liberdade, 185. Quando? Todos os dias das 17h à 01h.

Assistir às Marchas Populares na Altice Arena

O mês de junho já chegou e com ele as Festas de Lisboa invadem a capital. Há muito para ver e fazer um pouco por toda a cidade, sem esquecer as deliciosas sardinhas – tema da habitual exposição no Espaço Trindade, entre as 14h e as 22h, aberta até o fim do mês. Um dos momentos mais aguardados desta festa são as Marchas Populares que desfilam no Dia de Santo António, na Avenida da Liberdade. Antes disso, é possível espreitar os temas, figurinos, músicas e coregrafias que estiveram a ser preparados e ensaiados em segredo por cada freguesia durante os últimos meses. De hoje até domingo, as exibições públicas das Marchas decorrerão a partir das 21h na Altice Arena apresentando ao público, que pode aceder gratuitamente ao espetáculo, tudo o que irá acontecer.

Onde? Altice Arena, Rossio dos Olivais, Parque das Nações, Lisboa. Quando? Dias 7, 8 e 9, a partir das 21h.

Tomar um brunch no restaurante A Pampa

Uma mistura entre música, arte e cozinha saudável, o novo restaurante em Lisboa cruza diferentes áreas numa atmosfera tropical. Aberto durante todo o dia, com pratos desde o pequeno-almoço até o jantar, destacam-se propostas leves como o ceviche de lombo, carpaccio de polvo e a deliciosa mousse de chocolate com bagas da época. Para além da gastronomia, A Pampa tem uma seleção de discos em vinil e receberá exposições de artistas locais.

Onde? Praça das Flores, 18, Lisboa. Quando? De terça a domingo das 9 da manhã às 2h.