5 coisas para fazer este fim de semana (além de ir ao Máxima Beauty Summit)

Provar comida italiana genuína em Lisboa

Pouco depois de irmos a Roma recebemos o convite para provar as novas massas frescas dos restaurantes Pasta Non Basta. O desafio não poderia ser melhor provação, mas para a nossa felicidade as novidades da carta não perdem em nada para o que comemos na capital italiana. Antes das massas, não deixe de pedir uma das três novas bruschettas, com destaque para a de Gorgonzola e Speck (€7). Nas pizzas, a principal novidade é a Vegetariana (€11), com base de courgette, mozarela fiordilatte, provola, tomate cereja e espargos. E caso se perca entre as delícias a pedir, como as massas pappardelle, ravioli, gnocco ou fettucine, dizemos apenas que poderíamos repetir vezes sem conta o Gnocco alla Sorrentina (€9), com molho de tomate, mozarela de búfula DOP e manjericão. No futuro (e para a nossa alegria), a equipa pretende ter à venda algumas massas no restaurante - para quem se quiser se aventurar a cozinhar em casa.

Onde? Avenida Elias Garcia 180 1050-039 Lisboa e Rua Marquesa Alorna, 17b, Lisboa. Quando? Todos os dias das 12h às 15h e das 19h30 às 23h. Contacto: 217 979 214 (Campo Pequeno) e 215 846 772 (Alvalade).

Comer um hambúrguer de gelado

É isso mesmo. A partir de agora pode comer um hambúrguer doce. A nova criação da Amorino está disponível em Lisboa, Porto e Vilamoura. O Gelato Burger é feito com pão de cacau com grãos de aveia e recheados com dois sabores de gelado e um topping líquido à escolha, como chocolate ou caramelo.

Onde? Lojas Amorino em Lisboa, Porto e Vilamoura. Quanto? A partir de €5,50.

Provar o novo jantar a quatro mãos do restaurante Astória

O chef Paulo Leite vai receber na cozinha do Astória, restaurante do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, o chef Joachim Koerper do restaurante Eleven, em Lisboa. Juntos vão preparar um menu inspirado na modern cuisine. Destaque para o lagostim braseado com mouse de amêndoa e emulsão de azeite e salsa e para o lavagante, ravioli de baroa, trufa negra e molho de crustáceos. Desfrute do jantar e da magnífica vista para os Aliados.

Onde? Restaurante Astória – Praça da Liberdade, 25, Porto. Quando? Dia 10 de maio às 20h. Quanto? €75 por pessoa sem bebidas ou €110 por pessoa com bebidas. Reservas: 22 003 56 39.

Experimentar o melhor do sul na Algarve Chefs Week

A 9º edição da Algarve Chef Week junta 14 chefs de restaurantes de hotéis algarvios num evento gastronómico inspirado pelo tema ‘À Raiz do Sabor’. A ideia será apostar nos produtos e tradições mais autênticos, celebrando a herança e a riqueza gastronómica da região.

Antes disso, haverá um preview na zona ribeirinha de Portimão este sábado, 11, que oferece aos visitantes a possibilidade de provar algumas das iguarias preparadas pelos 14 chefs, antevendo o menu preparado para a semana. O bilhete de €10 euros permite provar quatro salgados e dois doces.

A Algarve Chefs Week 2019 conta com a participação dos hotéis Anantara Vilamoura, Cascade Resort, Conrad Algarve, Hilton Vilamoura As Cascatas, Hotel Vilamonte, Monchique Resort, Monte Santo Resort, NAU Dunas Suites, NAU Salgados Palace, Praia Verde Boutique Hotel, The Lake Resort, Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Vilamoura e Vale d'Oliveiras.

Cada refeição tem o custo de €30 sem bebidas. A entrada para a apresentação é livre. Um euro por cada refeição reverte para uma causa social.

Onde? Algarve. Quando? De 13 a 19 de maio. Quanto? €30 por refeição.

Admirar o mar no renovado Fortaleza do Guincho

O restaurante do Hotel Fortaleza do Guincho foi, num tempo recorde de 5 dias, totalmente remodelado, adotando. A sala, agora com o branco como cor predominante tem uma nova decoração, mais leve e com destaque para as grandes janelas com vista para o mar e que deixam entrar a luz natural. Desde o final do ano passado que o chef Gil Fernandes tomou as rédeas do restaurante, que serve os melhores ingredientes de cada estação. Não esquecer que ao almoço, há um menu de três pratos por €75, que inclui carne, peixe e sobremesa; o menu degustação custa €95 e está disponível tanto ao almoço como ao jantar; e ainda há se pode aventurar no menu experiência, por €145, de 8 pratos, disponível ao almoço e ao jantar.

Onde? Restaurante do Hotel Fortaleza do Guincho. Quanto? A partir de €75. Reservas https://www.fortalezadoguincho.com/restaurante-bar/ ou 214870491.