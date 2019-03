4 programas para o fim de semana

Ir ao restaurante Ânfora, em Lisboa

Para quem procura sabores genuínos da cozinha portuguesa, não deixe de provar duas propostas do Ânfora: o bacalhau com sames (são as bexigas natatórias do peixe agarradas à espinha) num caldo aromático dos mesmos (€9) e o pastel de nata do nosso Governador (€6). O primeiro é o sabor do peixe mais português de todos numa canja aconchegante. "A proposta ideia foi juntar num só prato várias coisas ao mesmo tempo para que o palato tenha mais experiências gastronómicas com o crocante e o mole, ou seja, tentei brincar com texturas, mas tentei mantê-las simples, familiares e caseiras", explicou-nos a chef Vera Silva.

Corajoso mesmo é pedir o pastel de nata quando se está ao lado dos emblemáticos Pastéis de Belém, mas garantimos que estes, envoltos numa camada de chocolate com toque de café, também valem o pedido. "Sempre que se fala em Belém, pensa-se em pastel de nata, então eu pensei: ‘ah, eu tenho que brincar com isto, não posso fugir’. E o que eu pensei foi que todos nós gostamos muito de chegar ao fim da refeição e pedir um café com pastel de nata. Então introduzi aqui aquelas bolinhas, que são gel de CRF. É o café com cheirinho. Café com cheirinho e pastel de nata é tão português e acho que só mesmo aqui é que existe", conta-nos a chef. E no Ânfora há um bocadinho de portugalidade por toda a carta. Para quem quiser provar de tudo um pouco, há opção do menu degustação de seis pratos (sugestão da chef) por €60 por pessoa.

Onde? Restaurante Ânfora no hotel Palácio do Governador – R. Bartolomeu Dias 117, 1400-030 Lisboa. Quando? Todos os dias das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. Reservas: 212 467 800 ou palaciodogovernador@nauhotels.com.



Ir aos concertos dos portugueses Mayra Andrade, Bruno Pernadas ou Surma



O equilíbrio perfeito entre as raízes cabo-verdianas de Mayra Andrade e a sonoridade da música africana contemporânea materializa-se no seu novo álbum, Manga, cantado em crioulo e em português. Concerto a 1 de março no Cineteatro Capitólio, às 21h30 (bilhete a €27). Já Bruno Pernadas regressa ao LU.CA (o novo teatro para crianças e jovens, o Teatro Luís de Camões, em Belém) com a sua banda, para tocar músicas de filmes animados. Músicas da infância dos pais, que agora as partilham com os filhos, e músicas da infância dos filhos que, agora, pais e filhos ouvem juntos. Os concertos acontecem a 2 e 3 de março às 16h30 e as entradas custam €3 (criança e jovens) e €7 (maiores de 18). Surma (o alter-ego musical de Débora Umbelino), que terá lugar no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, no dia 1. Com Antwerpen, um disco de estreia lançado no final de 2017, Surma convida à redescoberta de novas composições (que apontam para um segundo álbum para breve) num concerto onde junta todos os elementos musicais que domina: desde voz a teclas, samplers, cordas e loop stations. O primeiro single de Antwerpen, Hemma, valeu-lhe a nomeação para os Prémios Autores SPA referentes à melhor canção do ano e consagrou-a como um dos novos nomes do jazz, do post-rock e da eletrónica – tudo numa só sonoridade. Bilhetes a partir de €10.



Mayra Andrade: Onde? Capitólio, Parque Mayer, Lisboa Quando? 1 de março, às 21h30. Preço €27

Bruno Pernadas: Onde? Teatro LU.CA Calçada da Ajuda 76-80, Lisboa Quando? 2 e 3 de março às 16h30 Preço €3 (criança e jovens) e €7 (maiores de 18).

Surma: Onde? Auditório do Centro Cultural de Belém, Lisboa Quando? 1 de março Preço €10



Ir a uma prova de vinho no Beatus a bordo de um autocarro



Este sábado, dia 2 de março, o evento Paixão pelo Vinho Awards Wine Party acolhe o ciclo de "Conversas com os Enólogos: Viagem pelos cinco sentidos" a bordo de um autocarro londrino. Das 17h às 23h, no Beatus, em Marvila, a festa vínica reúne produtores premiados pela revista Paixão Pelo Vinho (como Churchill Graham, 100 Hectares, Anselmo Mendes, Azores Wine Company, Enoport United Wines, Márcio Lopes Winemaker, Adega de Cantanhede, Quinta de Paços... ), e permite a prova de vinhos de mais de 200 vinhos de referência, além da presença de vários enólogos. O programa conta também com uma alargada prova comentada, apresentada por enólogos de referência em Portugal. Em pré-venda o bilhete custa €10 e no próprio dia €15, sempre com oferta do copo e o acesso a todas as provas e programa.



Onde? Beatus, Marvila Quando? 2 de março, das 17h às 23h. Reservas €10



Ver a exposição da artista Clara Não

No dia 1 de março às 18h, a galeria Malapata inaugura a exposição da ilustradora e escritora Clara Não: Já não sei a quantas volto. "Sabemos para onde vamos, não sabemos como voltamos. Ver um filme, ir a uma festa, mudar de cidade, começar uma relação. Como vamos ficar depois? Iguais, iguais, não voltamos de certeza. É isso que assusta, a incerteza, mas também é isso que nos entusiasma. Se soubéssemos como iríamos voltar, para quê ir?" é com esta frase que a ilustradora que fala e ilustra sem filtros, Clara Silva, apresenta a sua exposição que promete ser "uma jornada de auto-descoberta, de descoberta do outro, e de saber lidar connosco em relação com os outros". Frases, pensamentos e sensações despretensiosos sobre temas como o sexo surgem em forma de caligrafia, desenho, banda desenhada, e bordado.Galeria Malapata, Rua Nova do Almada, 9, LisboaDe 1 a 19 de março