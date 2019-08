5 programas para fazer este fim de semana

Visitar o novíssimo hotel Selina Ericeira

Um espaço que parece ter sido invadido pela natureza, seja pela primazia em materiais naturais como a madeira ou pelas plantas, como por motivos ligados ao mar e ao estilo de vida saudável, o Selina Ericeira é um autêntico recanto de bem-estar. Além de ter 58 camas e 11 quartos, divididos entre dormitórios (com 4, 6, 10 ou 20 camas), quartos de família e quartos privados duplos, o espaço tem uma vasta programação cultural e desportiva para residentes e não-residentes. Desde sessões de poesia e música ao vivo até djs set, aulas de yoga e workshops temáticos, há também as sugestões náuticas inseridas no programa "discover the elements of Ericeira" que inclui atividades como aulas de surf, stand up paddle, ciclying tour pela Ericeira ou ainda passeios de barco. O hotel também tem uma piscina, um bar e restaurantes com um menu saudável e brunch disponível, assim como um espaço de sala onde decorrem, ocasionalmente, sessões de cinema.

Onde? Estrada de Mafra, 26. Reservas 261 023 653

Conhecer as novidades do restaurante The B Temple

Conhecido – até pelos norte-americanos que visitam Lisboa – pelos seus deliciosos hambúrgueres, o restaurante The B Temple, no Chiado, em Lisboa, renovou a carta, acrescentando novas opções de pratos de carne maturada. É possível degustar agora uma Costeleta e Cachaço de Porco Preto, um Cachaço de Chuletón de Boi da Rubia Galega e um Bife da Vazia Angus ou Bife da Vazia da Rubia Galega, com o diferencial de serem todos grelhados em carvão vegetal. "Ao grelhar hambúrgueres e carnes no carvão consegue-se um resultado completamente diferente do que no gás e na chapa - que são as opções mais práticas. Dá-nos um bocadinho mais de trabalho, mais despesa, mas compensa porque as pessoas estão a adorar", contou-nos Zahari Markov, proprietário do restaurante.

O chef Ricardo Serrão e a sua equipa da cozinha tiveram de receber um treino especial para dominar a nova técnica de assar a carne, que exige ainda mais atenção. Vinda do Uruguai, de animais que vivem e pastam ao ar livre, a carne apresenta uma qualidade superior por um preço acessível e justo e, acima de tudo, mais saudável, porque os animais não têm uma alimentação à base de rações. Vale ressaltar que mesmo sendo um restaurante que serve predominantemente carne vermelha, é possível saborear um clássico bacalhau e algumas opções vegan, disponíveis desde a abertura do espaço, em outubro de 2016. E se no final quiser deliciar-se com um doce, sugerimos o petit gateau ou um dos três novos batidos (morango, Oreo ou Nutella) – ambos criados a partir de pedidos dos filhos de Zahari Markov.

O quê? The B Temple. Onde? Rua Serpa Pinto, 10C, Lisboa. Quando? Todos os dias das 12h às 24h. Reservas: +351 214 079 398.

Ir ao Neopop Festival

Agosto é oficialmente o mês dos festivais de verão, preenchendo-se de vários eventos com géneros musicais distintos. De 7 a 10 de agosto, Viana do Castelo recebe uma nova edição do Neopop Festival, o festival de música eletrónica nacional que convida a descentralizar. Esperam-se concertos de nomes como Sensible Soccers, Julianna, Paco Osuna, Tale of Us, ou Colin Benders. O festival decorre no Forte Santiago da Barra e há possibilidade de acampar no local. O passe de 4 dias custa €120, e o diário €60.

Visitar a exposição ‘Oil Room’ no Centro Cultural das Carpintarias de São Lázaro

Uma exposição feita à medida do próprio espaço do Centro Cultural. É graças ao artista norueguês Per Barclay em colaboração estreita com as Carpitarias de São Lázaro que é concebida a instalação Oil Room. Trata-se de uma oportunidade única para ver o tipo de instalação única que o artista trabalha para cada espaço, projetando e refletindo os detalhes do edifício no líquido.

O Quê? Exposição "Oil Room". Onde? Rua de São Lázaro 72, 1150-199 Lisboa Quando? De Quinta-feira a Domingo, das 12h às 18h. De 1 a 30 de agosto. Contacto: 213815891

Aproveitar para ver as 9 exposições à sua espera no Maat

No total são nove as exposições que pode visitar este fim-de-semana no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e na Central Tejo. Poderá, assim ver, exposições como Ficção de Fabricação. Fotografia de Arquitetura após a Revolução Digital, de vários artistas; Form and Light, de Yigal Gawze; Servitudes –Circuits (Interpassivities), de Jesper Just; Meia-Noite, de Mariana Caló e Franscisco Queimadela; Momento à Parte, de Vasco Araújo; Romy and the Dogs, de Xavier Veilhan; entre outros.

Av. Brasília, 1300-598 LisboaDe quarta-feira a domingo, das 11h às 19h.+351 210 028 130/02.