5 coisas para fazer este fim de semana

Beber o chá das cinco com vista para o mar

O Hotel Fortaleza do Guincho Relais & Chateaux desafia todas as regras da gastronomia ao pensar num momento de chá das cinco em pleno verão. Mas há uma boa razão para tal: é que esta versão tem muito mais do que chá e scones, e promete uma fabulosa vista para o Atlântico na esplanada do hotel. À mesa chegam iguarias como pastel de nata, travesseiro de Sintra, croissant de amêndoa com creme, éclair, tartelete de fruta e, claro, scones com doce e manteiga. Das 16h às 18h, pode desfrutar-se deste cardápio, a acompanhar ainda com uma flute de espumante rosé, e café, cappuccino ou chá, por €22. O melhor? Este chá das cinco está disponível todos os dias e é aberto a todos, clientes do hotel ou não.

Onde? Praia do Guincho, Cascais Quando? Todos os dias entre as 16h e as 18h Reservas 21 487 0491

Visitar o novo espaço de comida saudável do Porto

O restaurante oriundo do Brasil, e que já passou por Lisboa, chega agora ao Porto. Falamos do Club Life (que antes era Club Life to Go), onde a alimentação tem tanto de saudável como saborosa – em forma de grab-to-go, embora também se possa comer por ali. A cozinha está a cargo da chef Marina Araujo (natural de Fortaleza) que faz chegar às mesas (e montras, já que o espaço também uma loja) deliciosas propostas como panquecas com banana e manteiga de amendoim, tapioca com frango, queijo gouda e orégãos, tosta de ciabatta com pasta de abacate e cogumelos, ovos do campo mexidos com ghee, coxinha fit, ou o já famoso Snickers saudável, entre outros. O açúcar refinado não entra na cozinha do Club Life, nem fritos, produtos ultra processados, conservantes e gorduras vegetais como margarinas e outros.

Onde? Rua Mouzinho da Silveira, 197, Porto Quando? Segunda-feira a sábado, das 9h30 às 23h; domingo das 9h30 às 14h. Reservas 22 208 00 50

Passear pelo mercado The Spot Market

O mercado urbano The Spot Market, que já é uma referência em Lisboa pela variedade e originalidade das marcas que nele estão presentes, descentraliza-se e vai estar de novo na Comporta para as edições habituais do verão (julho e agosto). Há mais de cinquenta marcas de moda, lifestyle, beleza e decoração em exposição no coração desta vila do litoral alentejano, mais precisamente num antigo celeiro. Além das lojas de rua, há também um espaço lounge com bar, música e comida, e um sunset ao fim da tarde (a partir das 18h30).

Onde? Rua do secador, celeiro nº 3, Comporta Quando? 27 e 28 de julho. Sábados das 10h30 às 14h e das 17h30 às 23h e domingos das 10h30 às 14h e das 17h30 às 21h. Entrada Grátis

Beber um copo na MUSA com a Jameson

Em parceria com a cerveja MUSA, a Jameson Caskmates traz a quinta edição do projeto "Casório", uma iniciativa que resulta em combinações improváveis na área da música. Cada evento conta com dois artistas convidados a unir talentos para atuarem em conjunto num registo irrepetível: uma noite em que diferentes estilos musicais se cruzam numa experiência única. No próximo dia 26 de julho, será a vez de DJ Glue, já bem estabelecido no mundo do hip hop, do rap e do funk; se cruzar com Selma Uamusse, com raízes moçambicanas e cuja sonoridade combina jazz com soul, rock e ritmos africanos.



Onde? Fábrica da Musa, em Marvila, Lisboa Quando? 26 de julho pelas 23h. Entrada grátis

Ir a uma sessão de cinema na Cinemateca

O ciclo de cinema "Cinema na Esplanada" volta à esplanada da Cinemateca Portuguesa em julho e setembro, nas noites de sexta-feira e sábado, com projeções maioritariamente em película 35 mm. No próximo dia 27, sábado, é exibido o filme Nova Iorque Fora de Horas (1985), de Martin Scorsese com Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, John Heard e Catherine O’Hara.

Onde? Rua Barata Salgueiro 39, Lisboa Quando? 27 de julho Reservas 213 596 200 e http://www.cinemateca.pt