Sem planos para o fim de semana?

Celebrar os 125 anos do Teatro São Luiz

A propósito do aniversário do Teatro São Luiz, Anabela Mota Ribeiro e André E. Teodósio delinearam um programa que promete ser inesquecível. De 12 a 14 de julho, o teatro São Luiz desafia-nos a Estar em Casa com várias atividades abertas ao público, tais como a sessão de teatro Enciclopédia X, de Cão Solteiro & Afonso Cruz, às 21h30 de dia 12; o workshop de desenho com Yara Kono, às 11h30 do dia 13; ou a conversa Melancolia e Adultério com António Feijó, Clara Ferreira Alves e Pedro Mexia, às 15h de dia 14. Conheça a programação completa aqui:

Onde? Rua António Maria Cardoso 38, Lisboa Quando? Sexta, 20h às 2h; sábado, 10h30 às 0h30; domingo, 10h30 à 1h

Assistir à exibição de filmes durante o CCB de Verão

Entre julho e setembro, no âmbito do CCB de Verão, serão exibidos vários ciclos de cinema. A programação integra o projeto Uma Praça no Verão, organizado pela Garagem Sul-Exposições de Arquitetura com o apoio da Corticeira Amorim. No dia 14 de julho, às 21h30, é exibido o concerto Jamiroquai: live at Montreux Jazz Festival (2003), uma mistura explosiva e dançante de funk, soul e acid jazz, como é bem visível neste concerto gravado em Montreux.

Onde? Praça CCB, Belém Quando? 14 de julho às 21h30. Reservas Entrada livre

Ver bom teatro no Festival de Almada

Até 18 de julho, o festival conta com uma programação de origem maioritariamente europeia, mas que inclui também artistas da América latina e de África. A iniciativa acontece em 14 lugares diferentes (11 em Almada, 3 em Lisboa e 1 em Cascais) e recebe 38 espectáculos de teatro, dança e música. Entre os destaques, está a peça Mary Said What She Said (Mary disse o que disse), com texto de Darryl Pinckney e música de Ludovico Einaudi, numa encenação de Robert Wilson e com a atriz Isabelle Huppert, que acontece nos dias 12 e 13 de julho, no CCB.

Ver o novo filme de Elisabeth Moss

Ninguém melhor do que Elisabeth Moss para levar ao extremo uma personagem como a de Becky Something, uma estrela de punk rock à beira do colapso numa luta contra a dependência do álcool. Her Smell, de Alex Ross Perry, valeu à protagonista da série The Handmaid’s Tale e de Mad Men excelentes críticas, como a do jornal The New York Times, definitivo ao afirmar que "Moss retira cada fragmento do seu encanto para revelar carisma no seu estado mais cru, envolvendo Perry [o realizador] e o público num voyeurismo que pode parecer quase sagrado." Ao elenco juntam-se talentos femininos como Cara Delevingne, Ashley Benson ou Amber Heard. Estreou a 11.

Ir ao NOS Alive ver Bon Iver e The Blaze

O festival NOS Alive está de volta ao passeio marítimo de Algés para três dias de concertos de 11 a 13 de julho. Ainda vai a tempo de ver os concertos de Bon Iver, The Smashing Pumpkins, The Blaze, Tom Walker, The Gift e Gavin James a 13, sábado. Conheça o cartaz completo, aqui:

Onde? Passeio Marítimo de Algés Quando? 11 a 13 de julho Reservas Bilhetes diários a €60,98 e geral a €139,77.