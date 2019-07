6 coisas para fazer este fim de semana

Conhecer o novo Maré & Pine Cliffs



Rumamos a sul para descobrir as novidades do Algarve: uma delas fica na praia da Falésia, e é o recém-inaugurado Maré at Pine Cliffs, o restaurante de praia do Pine Cliffs Resort, que promete ser um dos melhores espaços para este verão. Com vista para o mar, o local disponibiliza refeições ligeiras, bebidas refrescantes e cocktails, onde os clientes podem ainda escolher entre as exclusivas camas balinesas ou as confortáveis espreguiçadeiras. A par desta novidade, e no piso inferior, o renovado restaurante Maré at Pine Cliffs apresenta uma nova carta, assinada pelo chef João Alves, onde predominam sabores marítimos com especial destaque para o peixe fresco e marisco.

Onde? Maré at Pine Cliffs, Praia da Falésia, Albufeira Quando? Aberto todos os dias, para almoços e jantares, entre abril e outubro, a partir das 11h Reservas 289 500 100

Visitar o novo espaço do Sushi dos Sá Morais



O restaurante do número 23B da rua Castilho abriu um novo espaço no Saldanha. O Sushi dos Sá Morais apostou num espaço idêntico ao original, mantendo as iguarias da carta: tempura de camarão (€7), as gyosas vegetarianas e de frango (€4), a salada de primavera (€8), o salmão Sá Morais com ponzu de trufa (€12), são as deliciosas propostas que continuam na lista. Obrigatório: pedir o edamame especial (€5), o feijão de soja salteado "à portuguesa" (com azeite e alho) que é o "novo tremoço" das tardes de verão e do início de qualquer refeição. Assim como os combinados de sushi e sashimi, as estrelas da carta. Nas sobremesas há três vencedores: a panacota de matcha (€4,50) ou o petit gateau de chocolate (€5) e o cheesecake de yuzu (€4,50). O menu de almoço inclui uma sopa Misoshiru, uma entrada, um combinado de sushi e sashimi de 18 peças, ou um Yakisoba Tori ou Yasai, e café (custa €13,50 por pessoa) e está disponível todos os dias.

Onde? Rua Latino Coelho, 50A Quando? Todos os dias das 12h às 15h e das 20h às 23h. Reservas 21 136 6972



Ver exibição do ‘Poster Mostra’ pelas ruas de Marvila



O projeto ‘Poster Mostra’, que se compromete a mostrar arte pelas ruas de Marvila há já quatro edições, conta este ano com uma galeria pública a céu aberto durante um mês, de 22 de junho a 22 de julho. Em parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Poster irá reunir obras das artistas Helena Almeida e Luigi Spina, do alemão Horst Friedrichs e Celso Colaço, aplaudidos nomes na fotografia, e ainda as Guerrilla Girls e o escritor angolano Ondjaki. A música fica por conta de Dead Combo e Surma, com participação também de David Fonseca e Hélio Morais.

Quando? 22 de junho a 22 de julho Onde? Marvila, Lisboa



Assistir à exibição de Vincent Mock no Oceanário



O artista plástico holandês Vincent Mock, conhecido por seu fascínio pelo mundo natural, será homenageado no Oceanário de Lisboa de 29 de junho a 30 de setembro, numa exibição onde a entrada é gratuita. "Hooked on Life" conta com peças únicas criadas com 22 mil anzóis, com a intenção de sensibilizar para a preservação do oceano e do meio ambiente no geral.

Quando? 29 de junho a 30 de setembro Onde? Oceanário de Lisboa



Provar os cocktails do Oficina das Artes, o novo espaço cool de Cascais



A Oficina das Artes é o mais recente espaço aberto em Cascais com um estilo industrial sofisticado que se divide num lounge e numa discoteca. A pensar nos dias de calor, este espaço apostou em dois cocktails da casa. Um deles, o cocktal Oficina tem vodka, manjericão, frutos vermelhos, limão, xarope de açúcar, clara de ovo, raspas de chocolate e laranja desidratada. Para quem optar por uma bebida sem álcool, a escolha será o mocktail Art sour, com chá preto, cardamomo, xarope de mel, gengibre, clara de ovo e limão.



Onde? Avenida de Sintra, 1693 – Cascais Quando? Todos os dias – de domingo a segunda-feira inicia às 21h e fecha às 03h e às sextas e sábados segue até às 06h Reservas



Visitar os novos espaços da Fábrica Musa



Três anos depois e, em altura de aniversário, a Fábrica Musa (em Marvila) anuncia a abertura de dois novos espaços, na Bica, em Lisboa, e nas Virtudes, no Porto. O projeto, que começou com três cervejas iniciais, Mick Lager, Born in the IPA e Red Zeppelin, integra hoje mais de 30 variedades que, desde então, se servem no espaço da MUSA em Marvila. Agora, também vai poder usufruir desta experiência que envolve boa música, conversa e cerveja artesanal em mais dois espaços.



Onde? Rua do Açúcar 83, Lisboa Quando? De terça a quinta-feira das 16h à meia-noite; sexta-feira e sábado das 13h às 2h; domingo das 13h às 22h. Encerra à segunda-feira. Reservas 21 387 7777

Ir ao concerto de estreia dos Barry White Gone Wrong

A banda portuguesa Barry White Gone Wrong, que mistura rock, blues e um pouco de funk com a icónica e profunda voz de Peter, o vocalista, apresenta o seu álbum de estreia a 5, no Sabotage, em Lisboa. O disco foi anunciado com o single She Loves a Singer, inspirado em amores que vivem da distância e do desencontro. A apresentação do disco Done segue para digressão até ao fim do ano.

Onde? Sabotage, Lisboa Quando? 5 de julho.