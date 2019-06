5 programas para este fim de semana

Visitar o novo espaço da Musa no Porto

À semelhança do que acontece no espaço Fábrica Musa em Marvila, Lisboa, um ponto de encontro obrigatório para os apreciadores de música e de cerveja, a Musa anuncia a abertura do seu mais novo espaço no jardim das Virtudes, no Porto. A abertura ao público está apontada para o segundo semestre deste ano, mas a inauguração vai ser já este sábado, 15 de junho, a partir das 16h com a mítica banda Zen. O evento é gratuito e conta também com os concertos dos djs Nuno (Glockenwise) & Supa (Thug Unicorn), dj Farofa, Conferência Inferno e Odete.

Quando? Sábado, 15 de junho, a partir das 16h Onde? Passeio das Virtudes 53-3, Porto

Degustar o jantar a quatro mãos no restaurante Erva

Pela primeira vez a cozinhar em Portugal, o chef José Sousa Botelho junta-se ao chef Artur Gomes para uma noite gastronómica de mistura entre a culinária lisboeta e a japonesa. O jantar a quatro mãos "Osaka.Lisboa | Lisboa.ERVA" acontece dia 14 de junho, e consiste num menu degustação no valor de 85€ (incluindo bebidas e café). Os chefs Artur Gomes, residente do ERVA, e José Sousa Botelho, único português com um restaurante próprio no Japão, em Osaka, vão fazer do peixe e do marisco as estrelas da carta gastronómica desta noite. Uma viagem entre culturas, sabores, aromas e texturas. As últimas reservas podem ser feitas através do número 217 236 313 ou pelo email reservas@erva-restaurante.pt.

Quando? Sexta-feira, 14 de junho às 20h30 Onde? Erva Restaurante, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105, Lisboa

Ir à reentré do Purobeach Vilamoura no Algarve



A temporada de festas do Algarve está oficialmente aberta a partir deste sábado, 15 de junho, com a Grand Opening party "Reach the Sky" do vibrante Purobeach Vilamoura, no espaço Poolside que fica situado nos jardins do Tivoli Marina Vilamoura. A festa, que começa pelas 19h30, acontece junto à emblemática piscina do hotel onde atua o DJ Sebas, a par de um cocktail dinatoire. No domingo, 16, o Tivoli Marina Vilamoura convida a aproveitar o sol do Algarve com um brunch no Purobeach Beachfront repleto de novidades como os prato "Trio de Tagine, Pockets e Hummus", acompanhado do fresco sumo Juice Therapy.

Quando? 15 e 16 de junho, a partir das 19h30 Onde? Purobeach Vilamoura, no hotel Tivoli do Algarve

Tomar um vinho nos Sunsets na Adega

Para celebrar a chegada do verão, a casa vinícola Ribafreixo Wines, na Vidigueira (Alentejo) oferece dois fins de tarde cheios de boa gastronomia e boa música. Nos dias 14 e 15 de junho a partir das 18h30, a Herdade do Moinho Branco, na Vidigueira, será ponto de encontro daqueles que apreciam um excelente vinho, e ainda, no sábado, haverá música ao vivo com o Saxofonista Sérgio G. A entrada é gratuita.

Quando? 14 e 15 de junho, a partir das 18h30 Onde? Herdade do Moinho Branco, na Vidigueira

Ver a exposição de gravuras do pintor Pablo Picasso

Considerada uma das mais importantes coleções do século XX, a exposição Pablo Picasso. Suite Vollard está aberta ao público no Palácio das Artes, no Porto. A mostra é uma parceria entre a casa de vinho do Porto Taylor’s e o Museu da Misericórdia do Porto, sendo detida pela Fundação Mapfre com iniciativa da comissária de arte, Charlotte Crapts. São 100 gravuras desenhadas pelo icónico artista Pablo Picasso entre os anos de 1930 e 1937. A entrada custa 10 euros, havendo descontos para jovens, estudantes e maiores de 65 anos. Ao fim da visita, como parte integrante da experiência, a Taylor’s oferece um cálice de vinho do Porto no espaço adjacente às salas de exposição.

Quando? Até 11 de setembro de 2019 Onde? Palácio das Artes, Porto

Conhecer o novo Wine Bar de Cascais

O hotel InterContinental Cascais-Estoril abre as portas para oferecer uma proposta diferente na linha de Cascais. O wine bar Bago du Vin dispõe de 110 rótulos de vinhos disponíveis, com uma seleção dos melhores produtos, entre queijos e charcutaria. Aberto todos os dias até meia-noite, o serviço exclusivo conta com sommelier e permite que o cliente faça a sua própria tábua de queijos.

Quando? Todos os dias, das 12h até 00h Onde? Avenida Marginal nº 8023, InterContinental Cascais-Estoril