O que fazer este fim de semana?

Petiscar ao fim do dia no Sky Bar Oriente

Um dos rooftops mais bonitos da cidade, o Sky Bar pertence ao Tivoli Oriente. Depois das festas It's Spring Time, o Sky Bar apresenta uma carta de petiscos e de cocktails que são um convite a apreciar o pôr do sol na cidade. Com uma vasta escolha de cocktails de autor, sobressaem propostas como o Love Connection (com gin Citadelle, sumo de lima e de líchia, hibiscus e clara de ovo) ou o Girl’s Best Friend (com vodka Baunilha, sumo de arando, morangos, framboesa e puré de maracujá). Para acompanhar, nada melhor que petiscar uma tábua de enchidos e queijos (€35), nachos com queijo cheddar (€9,50), bolinhas de alheira com redução de vinho tinto (€13) ou tempura de camarão (€15). Há ainda tostas, wraps, saladas, hambúrgueres e doces como a irresistível mousse de caramelo salgado (€8) ou o crème brulée (€8).

Onde? Avenida Dom João II 27, Lisboa Quando? Reservas 21 891 5100

Ver a exposição "Destino" no Craveiral Farmhouse

No sábado, 25 de maio, o Craveiral Farmhouse inaugura a exposição "Destino", uma experie^nca sensorial que mistura fotografia, poesia, aromas e sons, todos eles inspirados na fauna, flora, tradic¸o~es e demais especificidades da costa alentejana. Mantendo o espi´rito curioso e inovador que caracteriza o Craveiral, esta instalação artística harmoniza o trabalho de diversos artistas nacionais e internacionais: o foto´grafo Martin Kaufmann, a poeta Ana Freitas Reis, o sound designer Elvis Veiguinha e o aromista Ricardo Spencer. A produc¸a~o e´ de Patri´cia Reis. A acompanhar esta celebração, o galardoado chefe Alexandre Silva vai também estar no Craveiral a acender as primeiras labaredas do seu novo restaurante FOGO, com a preparac¸a~o de um almoc¸o especial inspirado neste elemento. A inauguração acontece dia 25 de maio, e fica aberta ao público até 9 de junho, com entrada gratuita.

Onde? Quinta do Craveiral Quando? De 25 de maio a 9 de junho

Provar o novo brunch do Infame

O Infame, o restaurante do 1908 Lisboa Hotel, tem um novo brunch de inspiração britânica, com um toque oriental (ou vegetariano), aos sábados e aos domingos. O The Brady Brunch inclui bagel, ovo estrelado, bacon grelhado, baked beans, cogumelos, abacaxi grelhado, tomate assado e crème fraîche. Sugere-se um mockail ou cocktail Pina Colada (abacaxi, côco e rum) como pairing. Já o Korma Police é uma versão mais asiática, com pão lêvedo, ovos mexidos, chutney de manga, grão com caril, peito de frango, coco tostado, nectarinas, espinafres, gyozas e molho de iogurte, que casa com um Honey Apple (maçã, mel e espumante/soda). A opção vegetariana é a Kale-o-ren que inclui bolo do caco de beterraba, bulgur com pepino, agrião, rabanetes e tomate cherry, queijo feta e manjericão, salada de couve roxa, couve chinesa, maçã e melancia. Como acompanhamento é proposto um chá gastronómico. Qualquer brunch inclui um couvert único, composto por pão, manteiga e compota, sumo de laranja, bebida quente (café, meia de leite, cappuccino, abatanado, chocolate quente ou chá), duas panquecas com chocolate de avelã e overnight (iogurte, granola caseira e mel). O brunch completo custa €17 por pessoa (sem mocktail ou cocktail e couvert é €13). Já o menu infantil custa 9,5€, por criança.

Onde? Largo do Intendente Pina Manique, 4 Quando? Disponíveis ao sábado e domingo, entre as 11h30 e as 16h30 Reservas 218 804 008

Ir ao workshop de desenho de Archie Dickens

A segunda edição do workshop de desenho de Archie Dickens, o designer britânico que abre as portas do seu atelier nos Anjos 70 para nos ensinar a desenhar, chama-se Bodies. Inspirados pelo corpo e pela beleza na sua forma mais crua, os alunos vão ter como referência um modelo nu que será representado em papel, sob orientação do designer e artista. O britânico formou-se em Textiles pelo Chelsea College Of Art e em Fashion Womenswear pelo Royal College of Art de Londres. Foi um dos finalistas do concurso Sangue Novo, da ModaLisboa. O workshop acontece no dia 25 de maio entre as 11h30 e as 18 horas e tem um valor total de 30 euros (10 euros para assegurar a vaga e 20 euros pagos no dia da aula).

Quando? 25 de maio entre as 11h30 e as 18h Onde? Atelier Archie Dickens, Anjos 70 Reservas actividades@anjos70.org

Rumar à Herdade de São Miguel, a Sul

A segunda edição de Um Dia em São Miguel acontece já este sábado numa das herdades da Casa Relvas, no Redondo, Alentejo. Das 14h às 20h, esta casa vinícola convida a partilha de momentos onde há três provas de vinho: Castas de São Miguel, com Nuno Franco, 15 anos de Herdade de São Miguel com Alexandre Relvas, e O Alentejo e as suas Talhas com João Paulo Martins. Neste dia, dedicado a dar conhecer o melhor da região, haverá atividades como jogos tradicionais, oleiro, pintura de mobiliário ou tosquia de ovelhas. No espaço há barracas com gelados Santini, queijos Alandroal, enchidos Sanção e Farofias, presunto e porco preto e, claro, doces alentejanos. A música abre com cante alentejano com o concerto dos Trovadores de Redondo pelas 16h15, seguindo-se a banda Seven Dixie, a banda de jazz de improviso. Depois, a banda "Os 2", a dupla musical de Miguel Costa e João Maria Baio que actua pelas 18h. O certame em São Miguel termina com Tim, o vocalista dos Xutos & Pontapés, que sobe ao palco para um concerto acústico.

Para quem adquirir o bilhete de €10, tem acesso ao copo de prova e participação nas atividades. As provas de vinho têm um limite de 50 participantes (pré-inscrição em enoturismo@casarelvas.pt).

Onde? São Miguel de Machede, Redondo Quando? 25 de maio Reservas enoturismo@casarelvas.pt ou umdiaemsaomiguel.pt