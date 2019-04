7 coisas para fazer este fim de semana

Provar a nova carta do Viva Lisboa, do Neya Hotel

A mostrar que a idade não é um posto, o chef Diogo Pimentel, 24 anos, revolucionou a cozinha do restaurante Viva Lisboa, apresentando agora uma nova carta. Aprendiz do chef Pedro Almeida (sub-chef do L’AND Vineyards entre 2012 e 2014), Diogo Pimentel pensou em renovar a carta do restaurante do Neya Lisboa com a influência da gastronomia típica das várias regiões de Portugal. A primeira entrada, um creme de tomate com escalfado de ovo e chips de presunto alentejano, é uma ode ao sul; já a segunda, um bulhão pato de cogumelos, é uma reinvenção do clássico portuense. Nos pratos principais, surgem um polvo na brasa com batatinha num lagareiro de alho, alecrim e molho de pimentos assados; os secretos de porco ibérico grelhado com molho de ameixa num carolino de feijão e chouriço transmontano. Especialista em sobremesas, o chef surpreende com um pudim de abade de priscos, limão e o seu crocante de presunto. O preço do menu de degustação é de €45.

Onde? R. De Dona Estefânia 71, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h às 22h. Reservas 21 310 1801

Ver a exposição "Tudo o que precisa é amor…"

Desde o dia 27 de março que é possível ver a nova exposição do artista britânico Glen Hague no Farol Hotel de Cascais. "Tudo o que precisa é amor" é uma mostra inédita do artista plástico em Portugal, que é conhecido pelas suas pinturas exuberantes, e inclui-se no programa cultural do hotel, "Art on the rocks", que acolhe diferentes artistas ao longo do ano. Hague apaixonou-se por Portugal em 1980 e em 2018 tornou-se cidadão português. Para esta exposição, o artista, que vive em Cascais apresenta as suas ideias sobre os diferentes aspectos do amor - o amor do Divino, o amor de si mesmo, o amor e desejo, entre outros conceitos. Usando telas, acrílicos, colagem e tinta, o artista britânico criou pinturas invulgares e complexas que exploram o tema. Até 5 de maio é possível ver a exposição no hotel de forma gratuita.

Onde? Av. Rei Humberto II de Itália 7, Cascais Quando? Até 5 de maio, Entrada livre

Beber os novos cocktails da pizzaria ZeroZero al fresco

Um espaço com cunho italiano, o restaurante ZeroZero nasceu com a vontade de oferecer o melhor da estrela da gastronomia italiana: a pizza. Entretanto, a carta cresceu e há outras opções igualmente deliciosas, e também italianas, como os raviólis de ricotta e espinafres (€14), uma das novidades mais recentes, o risotto de gambas e espargos (€17,50) ou a lasanha portofino (€16). Para além do primeiro ZeroZero, no Príncipe Real, e da sua simpática esplanada, existe ainda o restaurante do Parque das Nações, com o rio mesmo em frente. Outra das novidades é a acrescida oferta de cocktails, com ou sem álcool. Do Monte Cristo (com vodka Titus, sumo de maçã, sumo de lima, gengibre e canela), passando pelo Corleone (com tequila, puré de pera e canela) e terminando no Capri (com puré de manga, sumo de maracujá, lima e laranja) uma opção mais saudável. Todos ideais para um fim de tarde prolongado.

Onde? Rua da Escola Politécnica 32, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h à meia-noite. Reservas 21 342 0091

Passar um dia em família no Penha Longa Resort

O Penha Longa Resort, em Sintra, dedica o próximo sábado, 13 de abril, a todos os que adoram golf, desde aspirantes a praticantes que queiram participar no "Family Golf Festival". A ideia chega em formato de open day, pretendendo dar a oportunidade a miúdos e a graúdos, com mais ou menos experiência, de se aventurarem nesta modalidade acompanhados por profissionais credenciados. Assim, entre as 10h e as 17h, o Clube de Golfe do Penha Longa Resort organiza atividades gratuitas com enfoque em três áreas de prática: driving range, chipping e putting green. Não há necessidade de inscrição prévia, nem restrições quanto às idades dos participantes - a ideia é juntar as famílias através de atividades divertidas de iniciação à modalidade e promover jogos e pequenas competições amigáveis entre si.

Onde? Penha Longa Resort, Sintra Quando? 13 de abril Reservas 21 924 90 11

Experimentar o novo brunch do Quinta das Lágrimas

Aos sábados e aos domingos, o hotel Quinta das Lágrimas abre as portas do restaurante Arcadas para servir um menu de brunch, das 12h às 15h. Com vista para o mítico jardim que é cenário da lenda coimbrense de Pedro e Inês, o restaurante preparou irresistíveis sugestões de clássicos do brunch, como bowls de iogurte com granola e fruta, ovos benedict, panquecas com fruta e mel, panacotta de frutos vermelhos, além dos queijos e enchidos regionais, pão ou folhados com manteiga e compota. A acompanhar, um fresco sumo de laranja natural, chá, café ou cappuccino. O preço é de €21,50 por pessoa com um valor especial de €11,50 para crianças.

Onde? Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra Quando? Sábados e domingos das 12h às 15h. Reservas 239 802 380

Brindar à última temporada de A Guerra dos Tronos

A dois dias da estreia da última temporada da aclamada série A Guerra dos Tronos, os fãs podem deliciar-se com um DragonGlass (€10), cocktail criado no Bar das Cardosas, no hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, inspirado pela substância capaz de matar os Caminhantes Brancos de Westeros. A bebida inclui whisky bourbon, rum, gin, creme cassis, xarope de amêndoa, Blue Curaçao e sumo de limão.

Onde? O Bar das Cardosas fica no hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, na Praça da Liberdade, 25, 4000-322 Porto. Quando? Todos os dias das 10h30 às 1h. Contacto: +351 22 00 35 600 ou icporto.info@ihg.com.

Visitar a Embaixada do Príncipe Real



A Embaixada, o espaço de concept stores que ocupa o número 26 da praça do Princípe Real, promove o projeto "Pretty Real" com descontos e ofertas em marcas portuguesas durante os dias 13, 14 e 15 de abril. Entre as marcas que aderiram a este evento estão Ana Moura Boutique, Papua, Organii Bebé, A Indústria ou Amazing Store - entre outras. Dentro do mesmo espaço, e nos mesmos dias, decorre também a exposição "Pretty Real People" que homenageia os emblemáticos rostos do bairro do Príncipe Real. A exposição é uma iniciativa da Escola de Tecnologia Inovação e Criação (ETIC) e conta com a exibição de 12 retratos de pessoas ligados ao Príncipe Real, como o chef Henrique Sá Pessoa do restaurante Tapisco ou a designer Alexandra Moura. Esta exposição está no segundo piso da Concept Store, na galeria "Welcome Art", e fica aberta ao público de 12 de abril a 2 de maio, na Embaixada.

Onde? Praça do Príncipe Real, 26, Lisboa Quando? De 13 a 15 de abril o projeto "Pretty Real", e de 12 de abril a 2 de maio a exposição "Pretty Real People". Entrada livre.