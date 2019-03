O que fazer este fim de semana?

Ir à nova exposição de Bordalo II, Forest Dump e Miguel Januário

A exposição Incolor é o mais projeto colectivo que une os artistas BORDALO II, Forest Dump e Miguel Januário, aka ±MAISMENOS±. Com inauguração marcada para o dia 22 de março, dia mundial da água, a 22 de Março, esta exposição estará patente no Museu da Água de Coimbra até 26 de Maio. A mostra contempla esculturas, instalações, vídeos e pinturas, distribuídas entre o museu e o seu jardim, no Parque Dr. Manuel Braga, com entrada livre.

Onde? Museu da Água de Coimbra. Quando? Terça-feira a Domingo, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00 Como reservar? Entrada livre.



Beber um copo e petiscar na Guilty Hour

O Guilty Avenida, restaurante do chef Olivier da Costa no rua Barata Salgueiro, acaba de ser renovado mas mantendo os pratos mais pedidos da carta. Mas há uma novidade: a guilty hour especial. Sempre sob o lema less guilt, more foodporn, das das 18h às 19h30 chegam à mesa iguarias como "mexican appeal nachos", com queijo cheddar, sour cream, guacamole e pico de galo ou o salmão braseado. As novidades dos pratos principais passam por propostas como a massa lascivious (com fagottini de pêra e queijo com molho de champanhe) ou o hambúrguer shameless, com 200gr de carne, burrata, tomate caseiro assado, pesto e pancetta crocante. Nas sobremesas, há ainda mais foodporn: é obrigatório pedir o "melted indulgence", um petit gatêau acompanhado de um mini magnum ou mini corneto, ou uma "sweet temptation", uma pizza de marshmallow, banana e doce de leite. Depois do jantar, e como habitual, o restaurante transforma-se num pista de dança.

Onde? Rua Barata Salgueiro, 28A, Lisboa Quando? De domingo a quarta-feira, das 12h30 à 1h, e de quinta-feira a sábado, das 12h30 às 03h Como reservar? 21 191 35 90 ou reservas.guilty@olivier.pt

Ver o filme Six Portraits of Pain no CCB

A cineasta portuguesa Teresa Villaverde apresenta o filme Six Portraits of Pain, dia 24 de março, às 17h. Desafiada pelo CCB, a cineasta realizou a obra a partir da composição musical Six Portraits of Pain (de 2005) de António Pinho Vargas. São duas estreias, uma musical, outra cinematográfica: a música nasceu primeiro, o filme surgiu depois, como "banda cinematográfica" de uma partitura musical. Por isso, Six Portraits of Pain será apresentado durante um concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com a direção do maestro Pedro Amaral, e com o artista Pavel Gomziakov no violoncelo.

Onde? CCB, Lisboa. Quando? 24 de março às 17h. Como reservar? Os bilhetes custam entre €5 e €22 estão à venda no CCB e na Ticketline.

Provar vinhos no Festival Vinhos em Cena

Uma prova de vinhos com enólogos, chefs e especialistas vinícolas, o festival Vinhos em Cena acontece pela terceira vez a 23 a 24 de março, no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa. Durante estes dois dias, quem por lá passar poderá participar em provas exclusivas e comentadas por nomes como o enólogo Mário Louro ou o chef Tiago Bonito; assistir a conversas em palco sobre arte e vinho com nomes como Rui Veloso, César Mourão, Vasco d’Avillez, Cissa Guimarães e Bernardo Cabral; acompanhar ao vivo a criação de um mural de rolhas de cortiça, pelo artista internacional Saimir Strati; e, claro, conhecer e provar vários vinhos de diferentes produtores nacionais e internacionais. Dirigido ao público, o a iniciativa tem como pano de fundo um dos mais emblemáticos teatros lisboetas e um ícone da Avenida da Liberdade.

Onde? Teatro Tivoli BBVA, Lisboa Quando? 23 de março das 15h às 23h e 24 de março das 15h às 20h. Como reservar? Entradas diárias a €8 e provas comentadas a €35, bilhetes à venda na Ticketline.