O que fazer este fim de semana?

Ver o espectáculo Drama, de Victor Hugo Pontes

Entre esta sexta, 15, e domingo, 17, o Teatro São Luiz recebe Drama, a nova criação de Victor Hugo Pontes. Este espectáculo de dança parte de Seis Personagens à Procura de Um Au­tor, tal como A Gaivota, de Tchékhov, para desafiar as fronteiras que "separam (ou não) o teatro e a dança, a palavra e o movimento, criando uma linguagem artística simultaneamente peculiar e desafiadora, quer para si próprio e os intérpretes, quer para o público", como se lê na apresentação do espetáculo.

Onde? Sala Luis Miguel Cintra, Teatro São Luiz. Lisboa Quando? De 15 a 17 de março (sexta e sábado às 21h e domingo às 17h 30) Bilhetes €12 a €15

Tomar chá e comer chocolates no Ritz Four Seasons

Até ao final de março, ainda pode provar o chá da tarde que é tão guloso para a boca como para os olhos. Concebido pelo chef de pastelaria do hotel Ritz, Fabian Nguyen, assistido pelo sous chef Diogo Lopes, tem tudo para derreter o coração dos amantes de chocolate. Como o tronco de árvore de chocolate negro, cheio de folhas de fondant, bombons e mini tabletes de chocolate, as tartletes de chocolate Manjari com framboesas e ouro líquido, os macarons de chocolate e yuzu recheados com grué de cacau, os éclaires de praliné e noz de pecan e, para terminar em grande, um petit gateuax que combina dois clássicos do chocolate Valrhona, Araguani 72% e chocolate de leite e avelã.

Onde? Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. Quando? Até 31 de março, €45 por pessoa Reservas: 21 381 14 00

Jantar no restaurante que também é uma galeria de arte

O Erva, que fica ao lado do Corinthia Hotel, em Lisboa, integrou uma "art corner" para exibir trabalhos de artistas plásticos portugueses a visitantes e viajantes que por lá passem. A cada três meses, um novo artista será convidado a expor no restaurante. Agora é a vez da lisboeta Maria Antónia Santos, que pela primeira vez exibe o seu trabalho fora de galerias tradicionais. As 18 obras concebidas pela artista tornam a circulação pelo restaurante absolutamente mais interessante. O grande destaque da pequena mostra é o quadro Sombras e espelhos, uma tela negra em óleo e folhas de ouro de 1,5 m por 1,80 m. "Eu gosto muito de misturar materiais e a folha de ouro neste quadro, que é basicamente negro, funciona muito bem", explica-nos a artista. O Erva irá expor os trabalhos de Maria Antónia Santos até o dia 19 de maio, misturando num só espaço arte, gastronomia, vinho e cocktails de assinatura.

Onde? Erva Restaurante – Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, Lisboa. Quando? De quarta-feira a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 1h. Reservas: 21 723 63 13 ou reservas@erva-restaurante.pt.

Ver o filme Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader Messora

Depois de passarem meses na aldeia Krahô a filmar com índios no Brasil, João Salaviza e Renée Nader Messora estrearam, em conjunto, a longa-metragem Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos a 14 de março. Neste fim de semana, esta é a escolha ideal para ir às salas de cinema portuguesas e ver um filme que narra a história de um jovem casal krahô. Depois da estreia em 2018 na secção Un Certain Regard do Festival Cinema de Cannes, a obra chega agora a Portugal: o DocLisboa levará este filme pelas escolas e cineclubes, e a distribuidora e produtora O Som e a Fúria (através da Desforra Apache) estreia o filme em salas comerciais.

Provar a nova carta do Lumi Rooftop com Lisboa em frente

São poucos os terraços de Lisboa que desapontam, mas o topo do The Lumiares Hotel & Spa consegue sempre convencer-nos a ficar por lá mais um bocadinho. Para além da vista para o centro histórico, com o Tejo de um lado e o Rossio do outro, há agora novas propostas a pensar nos dias de primavera para almoçar ou experimentar durante a tarde. As novidades têm a assinatura do novo chef executivo João Silva, que aqui privilegia os produtos portugueses, locais e da época.

À mesa, chegam snacks ideais para partilhar, ou nem por isso, como a tosta de pêra abacate com um twist, as bolinhas de Alheira de Mirandela, tão leves que se derretem na boca, ou a bruschetta com legumes grelhados e queijo da Serra, simples, mas deliciosa. Para continuar, vale a pena provar a salada Bulgur com legumes biológicos e maionese de caju ou o hambúrguer, em bolo lêvedo dos Açores. Para terminar, nada como regressar aos clássicos: um crème brûlée com citronela e baunilha ou o brownie de chocolate com molho de caramelo. Depois, é começar a pensar em argumentos para sair deste terraço porque vai ser difícil encontrar algum.

Onde? Lumi Rooftop, The Lumiares Hotel & Spa - Rua de São Pedro de Alcântara nº 35, Lisboa. Quando? De segunda a domingo, das 12h00 às 00h30, menus de almoço a partir de €14. Reservas: 211160210