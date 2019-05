10 truques para sobreviver aos festivais de música sem dores

Uma boa noite de sono irá deixá-la com mais disposição e energia para encarar o festival.

2. Alimente-se de forma saudável. Antes de sair de casa, coma proteínas magras, hidratos de carbono e beba sumos de frutos, legumes e verduras. Lembre-se que o corpo precisará de muita energia.

Mesmo! Passar horas em pé sobrecarrega a coluna e as articulações, e carregar muito peso vai piorar ainda mais a situação. Use carteiras de cintura ou mochilas que distribuam o peso de igual forma pelas costas, evitando assim dores e desconfortos.

4. Não se esqueça de beber muita água durante o dia. A transpiração do corpo geralmente aumenta, então também é preciso aumentar o consumo de água para manter-se hidratada. Ir à casa de banho a toda hora pode ser uma seca, mas compensará ao evitar cãibras e dores de cabeça no dia seguinte.

O elegante salto alto não entra na equação, muito menos as sabrinas. Para aguentar um dia todo de música, opte por sapatos leves, confortáveis e de sola rasa. Ténis são ideais. O calçado ajudará a evitar dores nas costas, bolhas nos pés ou até uma lesão que ninguém deseja, como uma torsão nos tornozelos.

6. Prepare-se fisicamente no ginásio. Se não for possível, foque-se pelo menos na barriga da perna, com movimentos de elevação num degrau. Após muitas horas em pé, é provável que sinta fadiga muscular e cãibras nesta área e este simples exercício pode evitar que isso aconteça.

Durante os espetáculos, evite ficar apoiado apenas sobre uma perna ou na mesma posição durante muito tempo. Além de dores na coluna e articulações, pode causar cãibras e também incómodos nas costas e quadril.

8. Faça alongamento antes de sair e quando chegar a casa. Pode parecer coisa de velho, mas andar quilómetros e ficar de pé horas seguidas sobrecarrega demasiado os músculos. O alongamento prepara-os e ajuda na circulação. Faça movimentos de rotação nos tornozelos para dentro e para fora, evitando o inchaço e o cansaço muscular nessa área tão importante.

Quando chegar a casa, tome um banho quente para relaxar os músculos e coloque os pés para cima. Caso precise de mais ajuda, invista no choque térmico. Tome um banho bem gelado primeiro e, na sequência, um bem quente. Este choque de temperatura vai proporcionar um relaxamento ainda maior da musculatura.

10. Ofereça um tratamento a si mesma e marque uma massagem no dia a seguir à corrida aos shows. Pode parecer um pequeno luxo, mas uma sessão realizada por um profissional encurtará os dias de corpo dorido para apenas algumas horas.