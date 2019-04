10 Ideias para viajar de forma mais sustentável

Biológico, ecológico, vegan e sustentável são algumas das palavras que estão a transformar a forma como vemos o mundo numa altura em que se se discutem os perigos das alterações climáticas, entre outras questões relacionadas com o ambiente. Reunimos algumas dicas para viajar de forma mais consciente e ajudando os outros no caminho.

1 – Fazer a pesquisa certa

Planear uma viagem nunca é fácil, mas o ponto de partida é pesquisar sobre o local, o pocoe os seus hábitos. Encontrar empresas turísticas que têm historial de viagens sustentáveis, ler os comentários e ver os diferentes planos que apresentam é uma ótima maneira de se manter informado.

2 – Apoiar comunidades locais

Um dos pontos fulcrais das viagens sustentáveis é que a comunidade local beneficie do investimento estrangeiro. Pesquise se a companhia ou a agência através da qual marcou as férias tem parcerias com hotéis ou restaurantes locais porque assim o seu dinheiro poderá ter um impacto positivo na economia local, ajudando a preservar a cultura do País.

3 – Preserve os habitats naturais

Se as suas próximas férias incluem um safari num dos desertos de África, pense na importância dos habitats naturais dos animais que vai ver. Mais uma vez, deve ter atenção às empresas que escolhe para marcar este tipo de viagem de forma a não colocar em causa estes animais e ambientes sagrados.

4 – Agir como um local

Ao pensarmos como um local descobrimos sítios novos e únicos, de preferência com menos turistas. Procure agir como um local e respeite e as tradições culturais e gastronómicas do sítio onde está.

5 – Escolher um hotel autêntico

O ideal será apostar num hotel que ajude a comunidade e a economia locais. Troque as cadeia internacionais por um hotel gerido por uma família e conheça histórias e as pessoas da terra.

6 – Evite andar de carro

Opte por meios de deslocação amigos do ambiente, como as bicicletas ou os passeios a pé. Evite apanhar táxis ou alugar um carro e aventure-se nos transportes públicos.

7 – Saiba bem o que está a comprar

Aposte nos mercados locais, feiras e pequenas empresas. Questione também se os seus produtos são locais e sustentáveis em vez de ir a um centro comercial ou a uma grande cadeia de restaurantes.

8 – Reduza o desperdício

Quando em viagem é difícil controlar o lixo que se deixa para trás. Deixe o plástico e invista numa garrafa de água reutilizável, guarde a comida que sobra em tupperwares, use um saco de papel ou de pano em vez de um de plástico e não pegue em mapas e panfletos que vai acabar por deitar fora.

9 – Evite trazer de volta souveniers que não vai usar

Para viajar de forma sustentável terá que ter em atenção que presentes traz de volta. Veja a origem da peça e invista em coisas que tenham um valor duradouro – compras comestíveis e de decoração são as que normalmente não são enviadas para o lixo ou acabam no fundo de uma gaveta.

10 – Conte a sua experiência aos seus amigos e família

É importante tentar passar estes truques e ideias às pessoas próximas, para que elas também possam ajudar as comunidades locais e o planeta. Partilhe os sítios não-turísticos onde esteve e as pessoas que conheceu.