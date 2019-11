Vai poder ter em casa uma peça desenhada por Claudia Schiffer com toque português

Claudia Schiffer acaba de fechar uma parceria com a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro. A supermodelo alemã é uma ávida colecionadora de arte com um amor confesso pelo design – e principalmente design português. "Há anos que coleciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas", declarou em comunicado enviado à imprensa. "Mal posso esperar para ver o produto final em minha casa!"

Podemos complementar Claudia ao dizer que nós também mal esperamos para ver as peças. O primeiro lançamento desta colaboração será em janeiro de 2020 na Maison & Objet, em Paris, uma das principais feiras mundiais do setor de decoração e lifestyle.

Nuno Barra, membro do conselho de administração da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, explica que a parceria estabelecida com Schiffer será um importante contributo para ambas as marcas afirmarem-se como referências globais em design. "Acima de tudo é uma honra enorme colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas", declarou no mesmo comunicado.

Não é a primeira vez que ambas as marcas do grupo Visabeira fecham uma parceria com referências internacionais do mundo da moda, já que têm também vindo a colaborar com a Maison Christian Lacroix e Oscar de la Renta. A união com Schiffer é anunciada no ano em que a Vista Alegre comemora 195 anos e que a Bordallo Pinheiro celebra o 135º aniversário.