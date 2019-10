As melhores tendências de decoração na feira do ano

Na 43ª edição da feira, que decorre de 9 a 13 de outubro, todas as novidades para criar uma casa de sonho estarão disponíveis ao longo de três setores da INTERCASA. Desde a secção Interiores & Exteriores, à Remodelação, e passando pela Ambientes & Tendências, todas são pensadas sob o tema deste ano: a cor.

Entre as novidades destaca-se a integração de áreas de produtos de casa do LXD- Lisboa Design Show e do Festival Vintage e o Prémio SIL - Ambientes & Tendências 2019 (uma parceria entre a INTERCASA e o SIL - Salão Imobiliário de Portugal) que irá distinguir o melhor projeto apresentado no setor de Ambientes & Tendências da feira.

Além desta ação, haverá lançamentos de novos produtos, artigos desenhados em exclusivo por várias marcas nacionais, workshops e living talks, com temas marcam a vida contemporânea e ditam a forma como concebemos e vivemos as nossas casas, dinamizados por figuras de referência na decoração de organização em Portugal. A estas atividades juntam-se novos decoradores e expositores, sessões de showcooking saudáveis e criativas, e uma exposição de arte com obras do Instituto Português de Serigrafia.

Entre a chegada de novos espaços, há ainda o Espaço LXD, que será simultaneamente uma área de exposição e mostra de peças, e o Espaço Vintage/ Boho Chic que reúne, como o próprio nome indica, sugestões de decoração para os amantes do estilo vintage. Estes espaços estão juntos no evento e reúnem um total de 18 expositores, tendo também a sua própria programação de workshops.

A experiência da feira é complementada com o In&Out, com um roteiro obrigatório de Decoração e Design na Grande Lisboa, com expositores dedicados às tendências de outono/inverno, em mais de 30 lojas facilmente identificáveis através do roteiro fornecido aos visitantes. Também haverá um espaço dedicado ao esclarecimento e aconselhamento profissional para projetos de decoração e remodelação, onde especialistas de diferentes áreas estarão disponíveis para ajudar os visitantes em consultas gratuitas de 20 a 30 minutos. Sendo que as consultas decorrem ao longo de todo o evento, é necessário marcação atempada no site, para conseguir garantir vaga.