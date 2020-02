Os homens ideais são os mais novos?

Porque é que as mulheres que gostam de homens mais novos são panteras, pumas e jaguares, e os homens que preferem lolitas são uns pedófilos? Uma pergunta muito comum nos dias que correm. Vejo-a dominar as conversas dos cavalheiros e fico a pensar em como é triste a sua falta de memória.

Durante séculos, senhora que se fizesse acompanhar por um rapazinho tinha tudo menos nome de felino – ou era insultada, ou alvo de chacota. Já eles, os sucedâneos de Nabokov (o célebre autor de Lolita), só tinham de esperar pelo momento certo. Se não fosse antes, pelo menos aos 50 anos, com a crise da meia-idade, herdavam o direito legítimo de trocar esposas gastas por exemplares novinhos em folha de beleza e fidelidade. Outros tempos, como tento explicar aos meus amigos, que ainda não se habituaram a ser trocados por homens mais novos (alguns também são trocados por mulheres, mas isso fica para outro artigo).

O novo dicionário feminino é americano, como quase todas as modernices das últimas décadas. A puma tem entre 20 e 30 anos e gosta de sair com meninos. Regra geral, encontra-os em eventos desportivos ou no local de trabalho. As suas relações costumam ser breves porque acaba por cansar-se dos amigos imberbes e da falta de dinheiro do miúdo para a levar a jantar a um restaurante decente.

O termo cougar ficou célebre com a Samantha de Sexo e a Cidade – são as mulheres com mais de 35 anos que procuram homens disponíveis, divertidos, criativos, aventureiros e… mais jovens. Grandes frequentadoras de bares, discotecas, praias e hotéis de charme, muitas usam Wonderbra (ou implante de silicone) e roupa justa para acentuar as formas.

Às que nunca casaram ou tiveram filhos acontece, por vezes, caírem na tentação de imaginar um futuro risonho ao lado dos seus finalistas do curso de marketing.

As mulheres de 50 anos, ou mais, cheias de estilo, dinheiro e muita vontade de se divertirem com rapazinhos são as Jaguares. Lembrem-se da pinta do automóvel e está tudo dito.

Foram os sexólogos que acenderam o rastilho quando vieram balizar as idades de ouro do sexo. Para eles, o auge dá-se algures entre os 18 e os 25 anos; para elas, a boa vida começa a partir dos 35. Não é preciso ser um génio da matemática para chegar à fórmula sexual perfeita: mulher de 40 + homem de 20.

A combinação tem claras vantagens para a economia: as panteras não precisam de consultar o saldo para marcar mesa no melhor restaurante da cidade, e as jaguares vão passar uma semana ao Brasil como quem dá um salto à feira de Carcavelos. Esta disponibilidade financeira só exige uma contrapartida: tempo livre. Coisa que os senhores mais velhos, demasiado ocupados a gerir as suas promissoras carreiras, não têm para gastar com o prazer. Sobram os rapazes, que, não dispondo de cartões dourados, têm uma energia ilimitada! Aposto que nunca se deitam preocupados com a queda da Bolsa de Nova Iorque ou com o último relatório do Banco de Portugal. No máximo, fazem o que têm a fazer e depois adormecem a pensar se haverá ondas no Guincho, no dia seguinte.

Os alarmistas falam de uma pandemia. Olham para Madonna e tremem só de pensar que o vírus pode passar das divas para as mulheres comuns. O pior, prevê-se já em revistas e blogues, é que há risco de a doença ser crónica – quem troca o velho beco pela nova auto-estrada, pode nunca mais voltar à casa da partida.

Sim, os homens mais novos também têm defeitos: não são dados a conversas muito profundas, nem têm paciência para dramas existenciais. Em contrapartida, estão livres de ex-mulheres chatas e longe dos traumas de infância que hão-de empurrá-los para o divã do psicanalista quando chegarem aos 40. Ah, também podem usar calções, tangas e sungas sem dramas abdominais…

O ideal, como costuma dizer uma amiga sábia – e solteira –, era cozinhar a sabedoria dos 50 com o charme dos 40, o picante dos 30 (é nesta idade que costuma dar-lhe para experimentar tudo e isso às vezes tem piada) e a energia dos 20. Mas, isso, só com uma Bimbi, não é?

Os homens e os macacos

A diferença entre o código genético dos homens e o dos chimpanzés é de apenas 1,6 por cento e o comportamento sexual de ambas as espécies parece aproximar-se cada vez mais. Um estudo científico das universidades de Boston e Harvard revelou que os chimpanzés preferem as fêmeas mais velhas. A explicação é biológica: têm um sistema de acasalamento promíscuo (ao contrário do humano, que pressupõe ligações mais duradouras com o sexo oposto) e as fêmeas permanecem férteis durante toda a vida; nas mulheres, pelo contrário, o pico da fertilidade ocorre entre os 20 e os 25 anos. Aos 50, por norma, atingem a menopausa.

Eles preferem as jovens

Uma das explicações científicas para a preferência dos homens por mulheres mais jovens é a da preservação da espécie – também serve para desculpar a poligamia. Ou seja: como os homens são férteis quase até ao final da vida, não investem tanto em relações exclusivas para alagar as possibilidades de descendência; simultaneamente, preferem mulheres mais jovens porque estas asseguram a procriação até mais tarde.

Mas se a reprodução deixar de ser o motor do acasalamento, será que eles continuam a preferir as mais novas?