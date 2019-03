O guia de mindfulness para uma vida mais plena

Por Máxima, 03.03.2019

Mindfulness , em português, significae refere-se à capacidade de focar os pensamentos apenas no momento presente, estando totalmente conscientes de cada experiência, sentimento e sensação imediatas. Como a nossa mente não tem por hábito descansa, mesmo nos momentos de repouso, é normal estarmos constantemente a viajar mentalmente entre passado, presente e futuro, com situações, conversas e ideias que podem nunca ter acontecido nem vir a acontecer.

10 dicas que reunimos para si e começe hoje a viagem pelo mindfulness.



1.

No caminho para o trabalho de manhã, quer seja no carro, no metro ou na rua, Foque a sua atenção numa coisa de cada vez: nas diferentes partes do corpo, uma por uma, e perceba quais as sensações que tem naquele momento; foque-se nos barulhos que ouve à sua volta; concentre-se em si e no seu corpo.



No caminho para o trabalho de manhã, quer seja no carro, no metro ou na rua, medite. Não é preciso fazer nada de estranho ou muito difícil, apenas esforçar-se por parar os pensamentos relacionados com preocupações passadas ou futuras e tentar dirigir a sua energia para o momento presente. Foque a sua atenção numa coisa de cada vez: nas diferentes partes do corpo, uma por uma, e perceba quais as sensações que tem naquele momento; foque-se nos barulhos que ouve à sua volta; concentre-se em si e no seu corpo.

2.

A meio da manhã, tire cinco minutos do seu tempo para se dedicar à atenção plena. Pode ser durante uma pausa para beber café ou pode ser à secretária entre tarefas, mas tem que desligar-se das suas preocupações e dos seus afazeres. Foque-se em si e no seu corpo novamente: nas sensações, nos sons, nos cheiros, nao seu coração a bater, na sua respiração.





3.

Foque-se durante as suas refeições, pelo menos numa por dia. Concentre-se no cheiro e nas cores dos alimentos, pense em todos os seus movimentos e na textura e nos sabores do que vai comendo.





4.

Evite navegar na Internet enquanto trabalha. Esta é uma necessidade clara de se distanciar daquilo que está a fazer, por isso, o mindfulness propõe pequenas pausas, nem que seja de um minuto, para trazer atenção ao momento presente, ver o ambiente à sua volta e regressar ao que está a fazer.