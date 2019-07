Horóscopo: o que dizem os signos em julho

Caranguejo, de 21 de junho a 21 de julho:

Os próximos 31 dias vão obrigar os nativos de caranguejo a fechar algumas portas do passado, o que lhes dará a oportunidade de explorar novos caminhos. Os mais negativos não devem desanimar! Este mês, será de surpresas boas, da possibilidade de conhecer pessoas novas ao início de um relacionamento amoroso. Lembre-se, no entanto, que não deve tomar decisões precipitadas. A nível profissional, julho será tranquilo, mas é importante cuidar bem da saúde para evitar momentos de exaustão.

Leão, de 22 de julho a 22 de agosto:

Para os nativos de leão, este mês trará muitas surpresas, conquistas e prémios a nível profissional. Com todas estas novidades a agitar a vida profissional, vai aumentar a carga horária e a responsabilidade, o que pode ser muito positivo. Não deixe, no entanto, que isto afete o seu bem-estar, e descanse sempre o suficiente. No plano amoroso, podem surgir algumas discussões inesperadas, mas nada de desanimar, pois este mês tem tudo para ser bom. Aproveite para dar passeios ao fim do dia ou ir até à praia, relaxar.

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro:

Julho é o mês ideal para sair mais com os amigos e socializar, não deixe que o stress do trabalho afete demasiado a sua vida. Quem tem filhos, deve aproveitar estes dias para brincar e fazer atividades pedagógicas sempre que possível. No amor, os compromissos que já tem podem tornar-se mais sérios e isso assustará os nativos deste signo, que nem sempre gostam de dar grandes passos. As finanças este mês não serão uma preocupação.

Balança, de 23 de setembro a 22 de outubro:

Este mês trará muitas mudanças na carreira dos nativos deste signo. A parte boa é que estas transformações serão positivas e vão requerer empenho e dedicação. É a altura ideal para pedir um aumento no salário, visto que as responsabilidades também serão maiores. É possível que nos primeiros tempos acuse algum cansaço, portanto deve aproveitar os fins de semanas e tempos livres para se divertir com os amigos e família.

Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro:

Para os mais ansiosos: está na hora que fazer uma pausa. Este mês vai trazer muitas transformações e para lidar bem com todas elas, é importante que relaxe e limpe a cabeça de tudo o que lhe tira o sono. Podem surgir algumas discordâncias a nível profissional, mas nada de desanimar. É importante encarar as mudanças de forma positiva. Tire uns dias para descansar viajar – fuja à rotina! Os nativos deste signo devem encarar todas as alterações com muita calma e consciência, sem nunca tomar decisões precipitadas. Lembre-se que depois da tempestade vem a bonança.

Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro:

É um mês especialmente delicado para as suas finanças. Evite os gastos excessivos , pois há possibilidade de surgir uma despesa inesperada mais à frente. No que toca às relações, esta também pode ser uma altura conturbada, por isso melhore a comunicação e não deixe nada por dizer. É importante que não tome decisões de cabeça quente e mantenha sempre a calma em situações menos favoráveis. Depois destes altos e baixos, tudo voltará ao sítio. Aproveite para tirar o melhor partido desta "aventura", e lembre-se que toda a gente passa por fases desafiantes.

Capricórnio , de 22 de dezembro a 20 de janeiro:

Este mês será dos nativos de capricórnio. Será um mês de novos relacionamentos e, para quem já está numa relação, será um mês de passos importantes. No trabalho, será recompensado por todo o esforço feito nos últimos meses com uma subida de salário ou um novo cargo. No entanto, poderá ter uma despesa que não está a espera, por isso esteja preparado. Aproveite bem as férias, pois o regresso será de trabalho intenso.

Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro:

Todas as atenções estarão na vida profissional dos aquarianos. Julho será um momento de mudanças, algumas positivas, outras negativas, e por isso é importante estar preparado para o que aí vem. Não é um mês para duvidar de si ou desmotivar, pois este julho vai exigir força e determinação aos nativos deste signo. Procure conforto junto da família e aproveite os momentos de descontração.

Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março:

Habitualmente descontraídos, os nativos de peixes vão viver dias de maior responsabilidade a nível pessoal e profissional. Podem contar também com algumas surpresas boas, por parte de amigos, que lhe trarão algumas novidades. É importante que saiba ver o lado dos outros, pois será posto a prova nesse aspeto. Os peixes devem ainda dedicar algum tempo à família e aproveitar para passar algum tempo em casa.

Carneiro, de 21 de março a 20 de abril:

Mesmo que os nativos de carneiro não queiram, este mês trará algumas transformações. Principalmente a nível pessoal. É hora de aproveitar o mês de verão e as férias para mudar de casa ou mesmo de emprego. Se está bem no emprego que tem, então julho será um mês de prémios, o que trará uma motivação extra para continuar a fazer um bom trabalho. O amor estará em alta também neste mês quente, no entanto, podem surgir algumas discussões sobre dinheiro. Não deixe que isso afete a relação, é importante que haja uma boa comunicação em relação a esse tema.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio:

Para os agitados nativos de touro, aproxima-se uma época de muita festa e viagens. Esta será uma fase para aproveitar para relaxar e afastar-se por momentos das responsabilidades profissionais. Poderão surgir alguns confrontos com familiares, por causa de dinheiro provavelmente, mas não deve deixar que isso afete as suas relações familiares. Neste mês poderão ainda surgir algumas inseguranças e receios, mas não pode em momento algum deixar que isso o deite abaixo. Procure conforto junto dos que mais gosta.

Gémeos, de 21 de maio a 20 de junho:

Prepare-se para boas novidades. Este mês, pode muito bem receber um aumento ou mesmo encontrar uma nova oportunidade de emprego. A nível pessoal, é importante que respeite o tempo das coisas e que viva sem pressas. Tudo chega na hora certa. Será também um mês em que as finanças estarão de boa saúde, mas deve saber geri-las com alguma contenção. Terá ainda oportunidade de tirar alguns dias para se dedicar aqueles de quem mais gosta.