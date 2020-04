Conheça Jason Campbell, o médico que põe os colegas a dançar

Em Oregon, nos Estados Unidos da América, o médico Jason Campbell está a iluminar os dias difíceis com muita dança. Médico residente no departamento de Anestesiologia e Medicina Perioperatória da Universidade de Ciências e Saúde de Oregon (OHSU), em Portland, Jason tem animado os seus colegas no hospital com vídeos na rede social Tik Tok.

Campbell brincou com o facto de não podermos apertar as mãos para evitar o contágio da Covid-19 e criou a saudação "coronavirus foot shake", vídeo que se tornou viral, com milhões de visualizações, e chamou a atenção até de Janet Jackson, que disse que o passo de dança era "adorável".

As ordens médicas de Jason Campbell são para nos mantermos esperançosos e saudáveis durante a pandemia. "Temos de superar isto com saúde física e saúde mental, e a dança fará isso", disse médico à rede de notícias KGW. "Naturalmente, sou feliz, positivo, o copo está sempre cheio de alguma forma. É assim que vês o mundo."

Jason partilha danças e vídeo sempre divertidos, mas faz questão de enfatizar que ele e os seus colegas de trabalho no hospital tratam das suas funções como muito profissionalismo e máxima seriedade. "Os tempos são difíceis. Não levamos as coisas de ânimo leve. Estamos a preparar-nos muito, muito diligentemente para estarmos prontos no OHSU, para o que tiver de vir", diz, referindo-se ao crescente número de casos de pessoas contaminadas nos EUA, país com o maior número de infetados com o novo coronavírus no mundo e também com o maior número de mortes — até esta publicação, o país contabilizou 678.210 infetados e 34.641 falecimentos.

A Máxima reuniu três dos seus vídeos para alegrar os dias e ver o mundo com o mesmo otimismo de Campbell:

O Coronavirus Foot Shake



Com as colegas, Campbell dança Cha-Cha Slide