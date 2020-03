Como melhorar a atividade sexual em tempos de confinamento

No meio da pandemia do novo coronavírus, as sugestões que se seguem são para todos os que estão em confinamento em casa. Uma vez que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é para ficar em isolamento, as interações com terceiros devem ser reduzidas ao essencial – leia-se compras de alimentos ou medicamentos – por isso não vamos incentivar com sugestões para pessoas que estão a pensar em ter encontros fora de casa. Se, infelizmente, o seu parceiro contraiu ou tem suspeitas de estar infetado pelo vírus Covid-19, o conselho é evitar ao máximo possível a aproximação.

Mas para todos os que estão saudáveis e em casa, há algumas formas de apimentar a vida sexual no meio de tantas mudanças:

Se está sozinha

Com tamanha preocupação com a saúde mental, vale a pena lembrar que experimentar o prazer próprio faz parte de cuidar de si mesma. A masturbação é uma das coisas mais importantes que pode fazer por si, até mesmo se quiser ter uma vida sexual satisfatória após a pandemia. Afinal, o seu parceiro ou parceira não saberá o que a excita – nada melhor do que conhecer o seu corpo para atingir mais e melhores orgasmos.

A masturbação liberta endorfinas e traz benefícios à saúde e ao bem-estar, incluindo o alívio do stress e da ansiedade – um nível elevado de dopamina é libertado quando atinge o clímax. Se o isolamento aumenta o stress, que tal passar por tudo isso mais aliviada?

Como constante proteção face ao contágio do novo coronavírus, lave as mãos regularmente usando água e sabão durante pelo menos 20 segundos antes e depois, o que inclui depois de tocar em brinquedos sexuais – se já tem o seu mantenha-o limpo ; se não tem, temos sugestões de alguns aqui, os quais, quando chegarem a sua casa também deverão ser higienizados, como tudo que recebemos da rua.

Além da masturbação, aproveite os dias sozinha para fazer exercícios de Kegel, que aprimoram a aptidão sexual ao fortalecer os músculos pélvicos. Um exercício simples é apertar o músculo que usaria se estivesse a tentar parar a urina no meio do fluxo. Mantenha-o contraído por dois a três segundos e solte, repita dez vezes. Tente fazer cinco séries por dia. A vantagem é que pode fazê-lo em qualquer lugar, mas pode aprimorá-lo com pesos vaginais para adicionar resistência muscular. Converse com seu médico ou um terapeuta sexual por telefone ou e-mail sobre onde obtê-los e como usá-los.

E se está sozinha mas tem uma pessoa à distância, renda-se ao prazer do sexo por telefone.

Vive com o(a) parceiro(a)

Se vive a dois, mas as coisas estão meio paradas nos dias de isolamento este é o momento de conversar. Tire uma noite para ter uma discussão saudável sobre o que quer, o que gosta e o que não gosta sexualmente, diga o que pensa que ambos precisam de explorar e fale sobre as suas fantasias. Lembre-se que ninguém precisa ou deve ser sexy, não se esforce para isso, basta experimentar e ver o que lhe apetece e lute contra o medo de se envergonhar ou parecer insensível.

Uma pesquisa da plataforma de informação online Confi de 2016 com 1200 homens e mulheres entre os 18 e os 25 anos mostrou que tanto as mulheres quanto os homens têm expetativas sexuais muito diferentes. Portanto o diálogo pode ser um bom primeiro passo, já que será altamente improvável que essas mesmas expetativas mudem da noite para o dia.

Outra boa oportunidade neste período livre ou de confinamento forçado é ter mais tempo para prestar atenção ao seu parceiro ou parceira. O sexo não é uma via de um só sentido e, geralmente, as mulheres sentem-se mais prejudicadas quanto toca a receber prazer. Além de prestar atenção aos desejos de quem está consigo, avise-o para fazer o mesmo, assim ambos estarão mais atentos ao que torna o sexo mais prazeroso para o companheiro(a). Essa observação pode levar a uma brincadeira sexual, de alternar o ritmo ou pausar para prolongar uma experiência mais agradável aos dois.

Tente posições diferentes para adicionar interesse ao ato sexual. Lembre-se de acrescentar o lubrificante – e o preservativo claro– na lista dos itens às raras saídas ao supermercado. Além disso, explorem todos os cantos da casa, afinal estão a sós.

Escolham um momento para verem juntos um filme erótico, o que pode ajudá-la a conhecer a experiência de excitação um do outro, tanto que alguns destes filmes são ideal para casais. Anote as suas fantasias sexuais e tente depois explorá-las com o seu parceiro ou parceira. Tente pensar numa experiência ou filme que a despertou sexualmente e depois partilhe esta memória. Este truque pode ser especialmente útil para pessoas com pouco desejo.

Toda família está em casa

À medida que envelhecemos, as nossas respostas sexuais diminuem. Acrescente à equação trabalhar em home office, prestar atenção às crianças, entretê-las e ainda cuidar das tarefas domésticas – a lembrança dos dias no escritório parecem maravilhosas agora, certo? "Você e o seu parceiro podem melhorar suas possibilidades de sucesso ao encontrar um ambiente tranquilo, confortável e sem interrupções para o sexo", afirma uma publicação da Harvard Medical School. A escola de Medicina da Universidade de Harvard reforça ainda que é preciso perceber as mudanças físicas no corpo, que exigirão mais tempo para ficarmos excitadas e para atingirmos o orgasmo. "Passar mais tempo a fazer sexo não é uma coisa má; trabalhar essas necessidades físicas na sua rotina sexual pode abrir portas para um novo tipo de experiência sexual", realça o artigo.

Portanto, para começar – e como já se sabe ser benéfico – mantenha uma rotina, mesmo nestes tempos tão difíceis. E na correria do dia a dia, o tempo a sós com o seu parceiro é essencial. Provavelmente estará cansada ou até entediada, por isso lembre-se de passar os tais seis minutos juntos para manter um vínculo emocional e físico antes do sexo. Acima de tudo, tente relaxar. Faça algo que seja bom para os dois, como jantar, jogar um jogo a dois ou assistir a uma série.