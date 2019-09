Como é a sexualidade de cada signo

Como é a sexualidade de cada signo

Emma Watson, CARNEIRO (21 de março – 19 de abril) Excitante: A mulher Carneiro é impulsiva e com uma vida muito ativa e irrequieta, aventureira e espontânea. No entanto, alimentam-se de paixão, por isso o que mais os entusiasma são explosões repentinas de desejo. Desinteressante: Como têm um tempo curto de foco, os Carneiro preferem a ação às palavras, esta é a melhor forma de chamar a sua atenção. A falta de humor também é um senão para os Carneiro - precisam de uma boa gargalhada para ficar no mood.