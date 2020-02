Como 6 minutos podem tornar a sua vida sexual mais satisfatória

Há dias em que se passa à frente dos preliminares tanta é excitação do momento, mas um novo estudo mostra que a maioria de nós deseja alguma ação antes e depois do sexo – e vai mesmo ao pormenor: há um número mágico para atingir a satisfação certa.

É chamada a "regra dos seis minutos", de acordo com a investigação encomendado pelo Conselho de Informação e Educação Sexual do Canadá (SIECCAN) e pelos preservativos Trojan. O estudo juntou 1.500 canadianos entre os 18 e os 24 anos e constatou que as pessoas de todas as sexualidades que têm seis ou mais minutos de "comportamento afetuoso antes do sexo" (leia-se beijos, abraços e carícias, etc.) são mais prováveis de finalizar uma relação "muito satisfeitos sexualmente". E não falamos apenas de preliminares, já que mais da metade dos homens (56%) e das mulheres (55%) ficava ainda mais satisfeitos se mantivessem este comportamento afetuoso após o sexo pela mesma quantidade de tempo.

Os seis minutos podem ser ainda melhores para as mulheres que querem atingir o orgasmo. Embora os homens relatem ter desfrutado mais dos encontros sexuais ao seguir esta regra, o estudo aponta que eles alcançam o orgasmo no sexo mesmo sem as preliminares, enquanto a maioria das mulheres (61%) não. Mas porquê seis minutos? Em geral, a taxa de prazer diminui em menos tempo, ou seja, é o mínimo de duração para o prazer ideal, mas não é uma regra rígida.

Os novos dados são também promissores no que toca à mudança de atitudes em relação ao consentimento. O estudo mostra que estes jovens precisam de sentir que o seu corpo está a ser respeitado, especialmente depois do sexo, e que existe uma experiência mútua de prazer. Por outras palavras, está a mudar a mentalidade de r que as mulheres vêem o sexo de uma maneira diferente da dos homens.

Conclusão: se está num relacionamento – que seja de longo prazo ou apenas por uma noite – reserve um tempo antes e depois do sexo para demostrar afeto ao parceiro. O ato indica consideração e deferência, que são essenciais para um encontro sexual memorável.