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Janelas a brilhar sem esforço? Esta é a dica que não falha

Se tem muitas janelas em casa, vai precisar deste aliado de limpeza.

Mulher com luvas limpa janela com esponja e spray D.R.

Atualizado a 04 de setembro de 2026 às 10:17

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Limpar janelas pode ser uma daquelas tarefas domésticas que adiamos vezes sem conta, sobretudo quando falamos de vidros grandes, janelas altas ou superfícies difíceis de alcançar. Se se revê nestas dificuldades, há um pequeno robot que lhe pode facilitar a vida, funcionando como uma solução inteligente para simplificar esta tarefa, assumindo grande parte do trabalho por nós. Este robot de limpeza de janelas utiliza uma potente sucção para se manter firmemente preso ao vidro enquanto percorre a superfície, tornando a limpeza mais prática e menos cansativa.

Uma das grandes vantagens deste robot é o seu sistema de pulverização de água em quatro direções, que ajuda a humedecer a superfície durante a limpeza. A tecnologia de raspador flutuante adapta-se ao vidro e combina a ação de raspar e limpar, ajudando a remover marcas, sujidade e resíduos. O resultado é uma limpeza mais uniforme, sem termos de estar constantemente a passar o pano ou a reposicionar o equipamento.

Robot de limpeza de janelas

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A tecnologia inteligente também faz a diferença. Equipado com sensor laser, o robot consegue detetar os limites da janela e orientar os seus movimentos, enquanto a memória inteligente permite-lhe reconhecer o percurso e regressar ao ponto de partida depois de terminar. O equipamento dispõe ainda de diferentes modos de limpeza, permitindo adaptar o funcionamento às necessidades de cada janela. Assim, até as superfícies maiores podem ser limpas de forma mais cómoda e organizada.

Mais do que um simples aparelho de limpeza, promete transformar uma tarefa pouco agradável num processo muito mais simples. Basta preparar o robot, colocá-lo no vidro e deixá-lo fazer o trabalho, mantendo sempre os cuidados de segurança recomendados pelo fabricante. Para quem gosta de ter a casa impecável, mas prefere dedicar o seu tempo a coisas mais interessantes do que limpar vidros, este robot pode ser aquele aliado tecnológico que faltava para manter as janelas sempre limpas, brilhantes e sem esforço.

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