Fim do Verão com muita pinta! Três vestidos que adoramos da Massimo Dutti para enfrentar os últimos dias de férias

Com o verão a terminar, a nossa preferência vai para aqueles vestidos que já piscam o olho ao regresso ao trabalho.

O verão pode estar a aproximar-se do fim, mas isso não significa que tenhamos de arrumar já os vestidos leves e descontraídos. Pelo contrário: os últimos dias de férias são a desculpa perfeita para continuar a apostar em peças frescas, elegantes e fáceis de usar, seja para um jantar à beira-mar, um passeio ao final da tarde ou simplesmente para aproveitar mais um pouco o bom tempo. Na coleção da Massimo Dutti encontrámos três vestidos que são verdadeiros aliados para esta reta final da estação.

Vestido de decote halter

Em azul e com uma silhueta comprida e fluida, este vestido halter é daqueles modelos que fazem quase todo o trabalho pelo look. Confecionado num tecido leve, tem gola halter, é sem mangas e conta ainda com bolsos laterais ocultos, um detalhe tão prático quanto bem-vindo. É perfeito para quem procura uma peça elegante sem esforço: basta juntar umas sandálias rasas durante o dia ou trocar por um modelo de salto para um jantar especial.

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Vestido midi fluido de alças

Para um visual mais descontraído, mas igualmente sofisticado, o vestido midi fluido de alças é uma excelente aposta. Numa mistura de paleta outonal, apresenta uma silhueta ampla e fluida, tecido fino e leve e um interessante design de painéis em blocos de cor. As alças finas em contraste acrescentam ainda um toque especial ao modelo. É daqueles vestidos versáteis que podem acompanhar os últimos dias de praia e continuar a ser usados no regresso à cidade, bastando mudar os acessórios.

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Vestido midi assimétrico 100% de linho

E porque o linho continua a ser um dos tecidos incontornáveis do verão, não podíamos deixar de incluir este vestido midi assimétrico. Confecionado em 100% linho, tem decote em V, alças finas e uma bainha assimétrica com detalhe de folho, além de forro interior. O resultado é uma peça feminina e elegante, mas com aquele lado descontraído que combina na perfeição com os últimos dias de férias. Com sandálias, uma carteira de ráfia e alguns acessórios dourados, fica criado um look de verão sem grandes complicações.