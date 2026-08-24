Descubra as Adidas que estão em saldos e vão dar o toque de cor perfeito aos seus looks de outono

Há sapatilhas que nunca deixam de estar na moda e as adidas SL 72 OG são um excelente exemplo. Aproveite os saldos para as comprar a baixo preço.

Há sapatilhas que regressam estação após estação e continuam a provar que o estilo retro nunca passa verdadeiramente de moda. É o caso das adidas SL 72, um modelo de inspiração vintage que ganha uma nova vida nesta temporada com uma combinação de cores particularmente bonita: castanho, Ice Lavender e Preloved Brown. E há ainda outro motivo para lhes prestar atenção: estão atualmente em saldos por, tornando-se numa daquelas compras que vale a pena aproveitar antes que desapareçam.

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A paleta de cores é, aliás, perfeita para entrar no outono. O castanho, um tom entre o vinho e o bordeaux, combina na perfeição com os castanhos, beges, cinzentos e verdes que começam a dominar o guarda-roupa quando chegam os dias mais frescos. O toque de Ice Lavender acrescenta uma nota inesperada, enquanto o Preloved Brown mantém o conjunto numa gama quente e fácil de conjugar. São sapatilhas que funcionam tão bem com uns jeans direitos e uma camisola de malha como com calças largas, saia midi ou um casaco comprido.

Além da estética, a silhueta das SL 72 tem aquela vantagem de parecer simultaneamente descontraída e cuidada. O perfil mais fino ajuda a criar looks menos volumosos, enquanto os detalhes inspirados nos modelos clássicos da adidas dão-lhes personalidade sem serem demasiado chamativos. A versão em tons de castanho, vinho e lilás é especialmente interessante para quem quer fugir às habituais sapatilhas brancas ou pretas e introduzir mais cor no guarda-roupa de outono, sem perder versatilidade.

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Por 65 euros, as adidas SL 72 OG tornam-se ainda mais apetecíveis e podem ser aquele pequeno investimento que transforma vários looks da nova estação. São práticas para o dia a dia, fáceis de combinar e têm precisamente aquele ar retro que continua a marcar presença nas tendências de moda. Se já estás a pensar nos casacos de malha, nos jeans e nos tons quentes dos próximos meses, estas sapatilhas podem ser o toque final perfeito e, a este preço, é difícil pedir mais a um novo básico de outono.