As sapatilhas que ficam bem com vestidos midi, numa conjunção vencedora para o outono

Os vestidos midi são uma das peças-chave para este outono e há uma combinação que não falha: com ténis num look muito em voga.

Os vestidos midi são uma das peças mais versáteis para os looks de outono, e há uma combinação que continua a conquistar espaço no guarda-roupa: vestido feminino com sapatilhas. O contraste entre a elegância do vestido e o lado descontraído do calçado cria um visual moderno, confortável e muito fácil de usar no dia a dia. As Skechers GO WALK são uma excelente escolha para conseguir este equilíbrio, graças ao seu design desportivo e discreto.

Para um look simples e atual, experimente combinar um vestido midi em tons de castanho, bege, preto ou verde-escuro com umas sapatilhas claras. O resultado é descontraído, mas continua a ter aquele toque cuidado que procuramos num conjunto de outono. Este modelo tem ainda a vantagem de ser fácil de calçar, graças ao sistema slip-on, e inclui uma palmilha almofadada e amortecimento pensado para proporcionar conforto ao longo do dia.

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A versatilidade é, aliás, uma das grandes vantagens destas sapatilhas. Funcionam muito bem com um vestido midi mais romântico, ajudando a tornar o conjunto menos formal, mas também combinam com vestidos de malha, uma das escolhas incontornáveis quando chegam os dias mais frescos. O resultado é um visual equilibrado, feminino e descontraído, perfeito para passeios, dias de trabalho ou até para um almoço de fim de semana.

E não é preciso complicar para conseguir um look vencedor. Um vestido midi, umas Skechers, um casaco de malha ou um trench coat e alguns acessórios são suficientes para criar uma combinação confortável e cheia de estilo. É precisamente esta mistura de conforto e elegância descontraída que faz destas sapatilha